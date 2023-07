Denuncian mala atención y sanitarios sucios en el Hospital Distrital de Tobatí

Una paciente que prefirió el anonimato para evitar represalias, realizó su denuncia por las atenciones que brindan en el Hospital Distrital de Tobatí. Relató que la semana pasada vivió una mala experiencia cuando fue con su abuela de 95 años para que sea atendida.

“Esperamos dos horas y nos dijeron que no nos podían atender porque mi abuela no estaba agendada, se supone que los adultos mayores deben tener prioridad; sin embargo, la hicieron esperar para decirle que no la pueden atender”, dijo la denunciante.

Explicó que actualmente en el hospital hay mucho favoritismo y que presuntamente se tienen en cuenta los “colores políticos” para brindar una buena atención a la gente. Indicó que no es la primera vez que suceden este tipo de cosas en la institución, ya que el personal médico y los que atienden en la farmacia hacen su trabajo, pero lo hacen de mala gana y no le tienen paciencia a los adultos mayores.

La denunciante lamentó que le hayan hecho pasar ese mal momento a su abuela y pidió a las autoridades que pongan más atención a los que se encargan del sistema de salud pública.

Mencionó que luego de que no fueron atendidas tuvieron que ir hasta el Hospital Regional de Caacupé. “Es una pena la pésima atención sanitaria que tenemos en Tobatí y nos vemos obligados a recurrir a otros hospitales que ya nos queda lejos”; expresó.

Baños sucios en el Hospital de Tobatí

A los numerosos problemas se suma el estado de insalubridad en la que se encuentra el sanitario del Hospital Distrital. La denunciante anónima mencionó que además de la mala atención, desde hace mucho tiempo los pacientes hacen sus necesidades básicas en medio de la suciedad, exponiéndose a contraer enfermedades.

Para consultar sobre los inconvenientes llamamos al director del Hospital Distrital, Mauro Marín, pero no contestó su teléfono. Estamos abiertos si desea referirse al caso.