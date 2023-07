IPS debe alrededor de G. 1.000 millones al Incan por servicio de braquiterapia

Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) que realizan sus sesiones oncológicas de braquiterapia en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), podrían perder el beneficio si la previsional no paga una deuda de unos G. 1.000 millones. El significativo monto es la suma de 18 meses de falta de pago, explicó a ABC el doctor Julio Rolón Vicioso, director general del Incan.

“Por cada sesión recibimos G. 5 millones. La deuda es por 190 casi 200 sesiones, es decir, unos mil millones de guaraníes que corresponde a un lapso de 18 meses”, aseguró Rolón.

El médico refirió que actualmente el Incan es el único establecimiento de salud que cuenta con la maquinaria y el personal sanitario para realizar el complejo tratamiento contra el cáncer de cuello uterino.

“IPS no tiene este servicio. Anteriormente el costo era de G. 11 millones y estamos viendo si podemos bajar más el precio. En el sector privado ahora mismo no hay, no hay otro equipo funcionando, Incan es el único”, manifestó.

Según indicó Rolón, la braquiterapia es un servicio tercerizado que se brinda al IPS desde el 2016. Refirió que la previsional no dispone del tratamiento oncológico porque el equipo le costaría mucho más de lo que actualmente está pagando al Incan.

“La infraestructura es muy costosa y no van a tener tampoco los recursos humanos. Los profesionales son pocos y todos trabajan acá en el Incan”, puntualizó.

Servicio a asegurados se realiza los sábados de manera exclusiva

El doctor Rolón dijo que el convenio firmado con el IPS en el marco de la Ley 1032/16 que crea el Sistema Nacional de Salud, implica por ejemplo, la contratación de todo el personal del Incan que presta servicio en el área de lunes a viernes, para la atención exclusiva a los asegurados del IPS los días sábados.

“Todos los sábados dedicamos solamente a los asegurados del IPS; se atienden 10 pacientes por sábado y cada uno requiere de 4 a 6 sesiones. Nosotros estamos muy contentos con este convenio, pero lastimosamente también depende de los trabajadores que están cansados de no cobrar”, dijo.

IPS prometió solución en 15 días, dicen

El director médico del Incan refirió que tras conversar con el doctor Jorge Batista, responsable de la Gerencia de Salud del IPS, este prometió que la previsional solucionaría el contratiempo en dos semanas.

“Ya estuvimos conversando con el gerente de Salud del IPS, el doctor Batista. Él está detrás del tema; la semana pasada nos avisó que en 15 días la situación se va resolver”, dijo.

El doctor Rolón aseguró que no se cortará el servicio, pero que en tanto no se abone la deuda, los asegurados del IPS que requieran de sesiones de braquiterapia ya no podrán recibir atención exclusiva.

“No es que no van a ser atendidos. Los pacientes que ya empezaron con sus sesiones van a terminar (el tratamiento), pero van a tener que venir a consultar con nuestros médicos y recibir atención normal que está calculado para una cantidad de pacientes por semana. Va generar un aumento de la fila de espera; se va desequilibrar todo”, manifestó.

ABC intentó conversar con el doctor Batista, pero no respondió a las llamadas realizadas a su línea telefónica con terminación 335.