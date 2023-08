Taller de mandos medios para jóvenes de escasos recursos de Misiones

En el año 2020 se habilitó en el departamento de Misiones, específicamente en la compañía San Blas del distrito de San Ignacio, en el predio del Centro Agropecuario de la Gobernación, la escuela Taller para la Gestión del Agua.

Esta institución se ofrece seis talleres de mandos medios a jóvenes del departamento que son, herrería, construcción, medio ambiente y jardinería, fontanería, pintura y electricidad. Actualmente, 84 jóvenes están siendo capacitados la institución, según mencionó la directora, Jessica Acosta.

La directora también mencionó que están capacitando a jóvenes que no cuentan con los recursos necesarios para costear un estudio universitario. “Estamos trabajando con jóvenes de entre 16 a 24 años, ofreciéndoles un oficio en los diferentes talleres con que contamos”, dijo.

“Nuestro objetivo principal es ofrecer una oportunidad de capacitación a jóvenes que no tienen esa oportunidad de pagar una universidad. La duración de los talleres es de dos años y la modalidad es 70% práctica y 30% teoría. Nuestro lema es aprender haciendo”, indicó.

“La escuela taller también busca la participación inclusiva de las mujeres en los diferentes cursos que ofrecemos, actualmente tenemos un 40% de participación femenina entre todos los estudiantes. Están participando jóvenes desde diferentes puntos del departamento y para el traslado de los mismos tenemos buses que los buscan y lo llevan”, añadió.

Por su parte, la estudiante de construcción Celeste González manifestó que “es bastante productivo para nosotros y es una oportunidad muy buena para aquellos que quieran tener un trabajo seguro en un futuro”.

“Yo elegí construcción porque me gusta por sobre toda la cosa y es un rubro que está en auge ya que estamos en un país que está desarrollándose y, entonces, vi una oportunidad en este campo. Por el momento lo que más me cuesta es los trabajos pesados, pero me siento con capacidad para hacer este tipo de trabajo”, enfatizó.

El año pasado fue la primera promoción de la escuela Taller para la Gestión del Agua y los jóvenes que están cursando ahora se estarían graduando a finales del año 2024. Es un proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.