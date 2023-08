La historia de Niki: su lucha contra una enfermedad y su sueño de conocer el mar

La historia de vida del pequeño Josías Nicolás da un giro drástico en abril de año 2020 cuando le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, desde ese momento inició la titánica lucha de Niki como cariñosamente es apodado por la familia y sus padres.

En el país comenzaron los tratamientos; sin embargo, lastimosamente la enfermedad se volvió resistente y las últimas sesiones de quimioterapia a las que fue sometido ya no daban resultado. En el plan médico la intención era que Niki sea sometido a un trasplante de médula, pero el cáncer no entro en remisión y el procedimiento no se pudo realizar.

Los padres no se dieron por vencidos, con la esperanza de vencer a la enfermedad la familia se mudó hasta la ciudad de Cascavel, Brasil. Allí se encuentra el Hospital del Cáncer considerado uno de los mejores de la región. Tras cuatro largos meses de tratamiento, un nuevo estudio arrojó la mala noticia, la quimio terapia seguía sin hacer el efecto que los doctores esperaban.

Tiempo de cumplir sueños

Los médicos en Brasil hablaron con los papás de Niki, el mensaje fue que ya no había nada que hacer contra la enfermedad, pero ahora restaba darle a Josías Nicolás un tiempo de calidad, un tiempo de abrazos, de amor, y porque no, un tiempo de cumplir sueños.

En medio del dolor, la familia de Niki regresó al país y ahora ponen todo el empeño en poder cumplir los anhelos del corazón de su pequeño.

Niki y su sueño de conocer el mar

La mamá de Niki cuenta que uno de los más grandes deseos de este guerrero de la vida es conocer el mar y es por eso que emprendieron la campaña de buscar los recursos necesarios para que Niki pueda cumplir ese anhelado sueño.

“Esta enfermedad nos robó muchos años, y ahora nuestro deseo es que él cumpla con ese sueño”, expresa la madre de Josías Nicolás.

La familia pide a quienes quieran colaborar con esta noble causa pueden hacerlo con aportes voluntarios a la cuenta N.° 16770264 de Visión Banco o contactar con un número de contacto que es el 0981-366465. También hay una página en la red social Facebook, Guerrero de la vida Josías Nicolás para conocer más la historia de Niki,