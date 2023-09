Alliana culpa al gobierno de Mario Abdo de no entregar viviendas a beneficiarios de Pilar

Son 150 viviendas que fueron construidas en el Km 5 de la ciudad de Pilar, el proyecto fue encarado por el Ministerio del Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH). Según los beneficiarios las viviendas debieron ser entregadas en el año 2019, pero ya pasaron más de 4 años y aún no recibieron las llaves de sus casas.

Una de las beneficiarias de la vivienda, Eliodora Centurión, explicó que supuestamente hubo una mala planificación y diseño por lo que nunca se pudieron terminar las viviendas. ”Por un mal cálculo de diseño supuestamente nunca se pudieron completar las instalaciones eléctricas, el sistema de agua corriente y el desagüe cloacal y pluvial”, señaló.

Los beneficiarios en varias oportunidades se manifestaron cerrando el puente de acceso a la ciudad y exigiendo a las autoridades a completar los servicios básicos para ocupar las viviendas.

Luego de cada movilización fueron invitados a participar de varias reuniones en las oficinas del MUVH y las autoridades del anterior gobierno, habían asumido el compromiso de solucionar el problema, pero nunca dieron respuesta definitiva al caso.

Ayer viernes 15 de septiembre, ya en el ocaso del día, el vicepresidente de la República, Pedro Lorenzo Alliana, llegó sorpresivamente al lugar sin protocolos y sin guardaespaldas en compañía del gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón, y se comprometió a acelerar los trámites para la entrega de las viviendas a los beneficiarios .

Alliana culpó al Gobierno anterior de la desidia y excesiva burocracia por no haber acelerado los trámites para la entrega de las viviendas a los beneficiarios. “Yo creo que la burocracia y por la desidia del gobierno anterior, pues no hay otra explicación; cómo un gobierno no pudo solucionar en más de dos años un simple problema de conexión de diseño desagües cloacales”, puntualizó.

Alliana se comprometió ante los beneficiarios de que en pocos días más ya podrán ocupar las viviendas. “Solicitamos que las calles sean enripiadas y apuramos a la empresa que pongan en condiciones de manera que en la brevedad posible las viviendas sean entregadas a sus dueños”, apuntó.

Adelantó que en el mismo predio se construirán otras 350 viviendas y que para el efecto iniciarán los trámites para que inicien las obras.

Dudas sobre entrega de viviendas

Los beneficiarios agradecieron el gesto de Alliana, pero algunos quedaron con las dudas ya que hace 4 años están siendo engañados por los políticos.

Andrea Talavera, otra de las beneficiarias, señaló que están cansadas de esperar a que se les entreguen las viviendas; comentó que la mayoría vive en alquiler y que en la fecha una de las beneficiarias fue desalojada de su casa por no poder pagar más.

“Hace tiempo que estamos esperando, en realidad la empresa nos había apurado para cancelar nuestra deuda con ellos en el 2021, la mayoría cancelamos, pagamos cuatro millones ciento cincuenta mil guaraníes (4.150.000) y después nos volvieron a pedir por el desagüe cloacal otro 600 mil guaraníes y pagamos, pero hasta ahora no hay respuestas por parte de la empresa”, señaló.

“Las casas ya están habitables, ya no podemos esperar, yo vivo en alquiler como todos los demás beneficiarios, ahora el vicepresidente nos prometió que ya nos van a entregar, ojalá se cumpla, porque ya hay compañeras que fueron desalojadas de su alquiler y eso es muy triste”, dijo la mujer.