Denuncian cobros ilegales en policlínico materno-infantil de Hohenau

De acuerdo a una denuncia anónima presentada ante la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), son varios los casos de pacientes obligados a pagar por los servicios, que en teoría son gratuitos. Esos pagos estarían “maquillados” como donaciones al Consejo Local de Salud (CLS) organismo que administra el centro asistencial, y que por reglamento es presidido por el intendente municipal, Enrique Hahn.

Según uno de los casos presentados ante la Senac, a una parturienta se la obligó a pagar la suma de G. 1,5 millones por una cesárea, bajo amenaza que de no acceder al pago sería trasladada al Hospital Regional de Encarnación (HRE), “donde recibiría un servicio de menor calidad”.

Una boleta que acredita el cobro tiene membrete del Consejo Local de Salud de Hohenau, con número de factura 001-001 0134961, de fecha 20 de septiembre de 2023, en el que se consigna un monto de G. 1.500.000 en concepto de “cesárea”, expedida a nombre de Lidia Bareiro.

Este no es el único caso de cobro por servicios, según la denuncia. Existen varias otras boletas por diversos montos expedidas por el CLS, en concepto de “donación”. Este es el caso de Rodolfo Velázquez, G. 140.000; Paulina Segovia, G.150.000, ente otros. Estas boletas, sin embargo, serían expedidas a cambio de consultas médicas o ventas de medicamentos.

Directora promete aclarar

La directora del centro asistencial, Dra. Estefanía Mohr, manifestó no tener una denuncia formal sobre el caso, “al menos nadie se hace responsable”, dijo, y añadió que recibió un pedido de informe de la Sétima Región Sanitaria al respecto. “Recibí pedido de informe el cual se va a remitir con todas las documentaciones con respecto al consejo local de salud, como corresponde”, señaló.

La funcionaria afirmó que no hay inconvenientes en aclarar la situación, “al contrario, somos los más interesados”, dijo, pero que en estos momentos se encontraba de servicio en consultorio. No obstante, explicó estar dispuesta a informar y aclarar el caso.

Trasladamos la inquietud al intendente municipal de Hohenau, Enrique Hahn, quien es el presidente del CLS y en tal carácter responsable de la gestión de dicho organismo.

El intendente señaló que existe una “turbulencia” motivada por cuestiones políticas para presionar en la administración del materno infantil. “Quieren imponer una nueva dirección, y yo como presidente del CLS me opuse. No tengo porqué cambiar a la directora, es muy eficiente en su trabajo”, dijo. No quiso precisar de dónde vienen las presiones políticas para evitar confrontaciones.

Señaló que desde hace mucho tiempo existe un convenio de descentralización por el cual se permite el cobro de aportes por los servicios, atendiendo a que el hospital no recibe todos los rubros necesario del ministerio de salud. Cirugías que en otros lugares cuestan G. 5 millones. “Aquí se hacen por un millón y medio. El hospital funciona muy bien, vienen pacientes de distintos distritos, incluso de otros departamentos, por la calidad de la atención”, refirió.

El policlínico materno infantil es un centro asistencial creado a instancias de la Aldea de Niños SOS de Hohenau. Actualmente funciona en convenio con la Municipalidad de Hohenau, y el ministerio de salud, pero sin el aporte de los rubros necesarios para su gestión, según el jefe comunal.