Video: agente de PMT de Asunción fue arrollado por conductor con camioneta denunciada como robada

El arrollamiento que tiene como víctima a un policía municipal de Tránsito ocurrió el pasado viernes, sobre las calles Lapacho y Concepción, del barrio San Pablo de Asunción, en inmediaciones de la sede central del Registro Civil. La víctima sigue en cama, mientras que el chofer del vehículo ya se encuentra en libertad.

En el video de circuito cerrado se puede apreciar cómo el inspector Lorenzo Aguilera, de la Policía Municipal de Tránsito, es llevado sobre el capó de una camioneta y posteriormente es arrollado.

Aguilera sufrió golpes en todo el cuerpo, pero no hubo fracturas, según comentó a ABC Digital. También agregó que sigue en cama y necesitará más días de reposo.

El conductor fue identificado como Víctor Adolfo Díaz Candia, de 44 años, domiciliado en Fernando de la Mora. Se encontraba al mando de un vehículo de la marca Toyota, color perla, año 1998, denunciado como hurtado.

Sin embargo, el hombre presentó documentos que indican que fue adquirido de una casa de remates, explicó el comisario Juan Velázquez de la Comisaría 16ª Metropolitana.

Fue alteado por hablar por celular mientras conducía

Por su parte, la víctima, el inspector Lorenzo Aguilera de la PMT, relata desde su lecho de reposo que el conductor del mencionado vehículo fue alteado, porque estaba hablando por celular mientras conducía.

Primeramente, encostó el vehículo, luego, tras requerirle su identificación, el hombre realiza una maniobra con intención de fugarse.

“Yo le dije que se quede, pero no hubo intención de quedarse e inmediatamente me llevó por delante. Tuve que subir sobre el capó por temor a que me atropelle. Me llevó varios metros hasta que me caigo y termina arrollándome”, explica el PMT.

Conductor en libertad

Este lunes, la Fiscalía decidió otorgar la libertad al conductor Víctor Adolfo Díaz Candia, quien arrolló al inspector de tránsito.

Por su parte, Aguilera ya realizó la denuncia ante la Policía Nacional y espera que se tomen las medidas necesarias.