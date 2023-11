Día Mundial de la Diabetes: casos van en aumento en Paraguay

La diabetes en Paraguay va en aumento igual que en el mundo, por eso la Federación Internacional de Diabetes llama la atención. Actualmente son 537 millones de personas con diabetes en el mundo y proyectan que en 2045 la cifra subirá a 700 millones de personas con esta enfermedad crónica.

La educación del paciente es importante, tiene que saber sobre su enfermedad, el médico tiene que explicarle que la diabetes no duele, el paciente no se preocupa, quizás toma una caja de la medicación y después no toma más, advirtió la Dra. Edith Falcón de Legal, especialista en endocrinología y diabetes.

La entrevista se realizó en el programa “Vivir Mejor”, en el que se abordó la patología desde la realidad en nuestro país.

La profesional mencionó que el paciente minimiza la enfermedad, aunque los resultados dicen que tiene diabetes. “Hay una negación del paciente”, que no se cuida y sigue comiendo sin control.

Hizo hincapié en que es urgente que se involucren más instituciones en la prevención como el Ministerio de Educación y las municipalidades. Porque es preciso enseñar en las escuelas acerca de una buena alimentación y cuando los médicos piden que se haga actividad física se tiene que contar con parques y veredas en condiciones.

A la diabetes hay que tratarla con un estilo de vida

No se puede alegar que no se tiene tiempo, el que padece diabetes tiene que hacer ejercicios, caminatas todos los días. El deterioro puede provocar consecuencias graves.

Las personas con diabetes tienen probabilidades mayores de:

Presentar enfermedad cardiaca. Tener derrames cerebrales. Sufrir ceguera y otros problemas de los ojos. Daño en los vasos sanguíneos de la retina (retinopatía diabética) Úlceras e infecciones en la piel y los pies. Daño en los riñones.

A la diabetes se la debe conocer

“Uno tiene que hacerse cargo, ser responsable y buscar información. Es parte de la responsabilidad del paciente, buscar una mejor calidad de vida. Tiene que tener esa educación”, añadió la Licenciada Silvina Gómez.

Una buena alimentación. Tiene que haber un programa bien estructurado dentro del Ministerio de Educación para que mejoren las propuestas a los niños en las cantinas, toda una dinámica que tiene que funcionar en cadena.

Las políticas públicas tienen que revisar los precios de una alimentación saludable, y cuando hacemos las compras nuestro carrito tiene que contener muchas frutas y verduras, no dulces. Así el niño aprende desde pequeño a alimentarse correctamente.

No olvidemos que los sellos en los alimentos podrían orientar bastante a la hora de adquirir los productos alimenticios.

A la diabetes se la debe controlar

“La diabetes es un aumento de la glucemia en el torrente sanguíneo por falta de insulina por acción o producción, es una llave que hace que la glucosa o azúcar se meta dentro de las células. La insulina no esta actuando bien o hay una falta de producción porque las islotas pancreaticas estan destruidas”, aseveró la doctora Falcón de Legal.

Las causas son multifactoriales: las personas tienen una sensibilidad a la glucosa por una predisposición, y la mala alimentación hace que se sobrecargue el páncreas, que comienza una inflamación, oxidación, esas son las características.

Los tipos de diabetes

La especialista refirió que existen distintos tipos de diabetes.

El volumen de nuestro cuerpo se altera por lo que comemos, engordamos, y la falta de actividad física desarrolla la diabetes tipo 2.

En la diabetes tipo 1 el páncreas sufre una enfermedad autoinmune, ese paciente no produce insulina, nada, es una diabetes aguda, generalmente se ve en niños y jóvenes. Puede tener una carga genética pero no necesariamente.

Existe un tipo de diabetes rara que aparece en jóvenes, esa si es un problema genético, porque ya viene de familia una mutación en los receptores de la insulina, en los transportadores de la glucosa dentro del torrente sanguíneo.

Ocurre en jóvenes el médico se confunde porque viene con características de una diabetes tipo 2 pero es tipo 1, insulino dependiente.

La prediabetes generalmente empieza 10 años antes, el cuerpo avisa que se estan destruyendo las células pancreáticas.

La diabetes gestacional: la mujer tiene que ir a control, ser tratada por el endicronólogo y diabetólogo para hacer controles, porque puede ser peligroso para el bebé.

El equipo tratante será multidisciplinario

La diabetes se trata en equipo, con profesionales multidisciplinarios, nutricionista, el médico, el psicólogo.

“Los pacientes le tienen miedo a la insulina, porque el médico no recetaba la insulina, hoy se sabe que es lo mejor, la indicación temprana es mejor porque se preservan los riñones y el páncreas”, aseguró.

Las medicaciones deben ser controladas y actualizadas.

Los fármacos que se utilizan hoy protegen de la retinopatía, los ojos, corazón, la parte de miembros inferiores, neuropatías, amputaciones. Y también la obesidad.

Recordemos que la actividad física hace que la insulina trabaje mejor. La diabetes va en aumento, procure hacer cambios, y tendrá una vida larga y sana.