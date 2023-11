Mujer es condenada a 4 años de cárcel por violencia contra sus hijos y su expareja

Por unanimidad, el colegiado de sentencia integrado por los jueces Cándida Fleitas, como presidenta; Laura Ocampo y Fabián Weisensee concluyó que el Ministerio Público probó la existencia del hecho punible de violencia familiar; en consecuencia, dictó la condena de 4 años de prisión para una mujer de 47 años.

En el juicio oral y público, el Ministerio Público probó que la mujer obstruyó el régimen de relacionamiento vigente, entre su expareja y los dos hijos, emanada del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia del 6º Turno de la Capital.

El hecho ocurrió el 4 de diciembre de 2018, cuando la expareja de la ahora condenada, acompañado de su madre, llegó hasta la casa donde sus hijos residían con su mamá, quien se negó a entregar a los niños, a los que ocultó y no les permitió salir.

La mujer posee tres condenas por hechos similares, que actualmente está cumpliendo; por lo que el Tribunal de Sentencia concluyó que las penas anteriores “no han servido para reencausar su vida ni readaptarse a una vida sin delinquir”. Resalta, además, que en el presente caso no ha pedido disculpas a las víctimas ni mucho menos ha demostrado arrepentimiento por la conducta desplegada.

Violencia psicológica contra su expareja

Según lo probado en el juicio oral, el 4 de diciembre de 2018 la expareja de la ahora condenada, acompañado de su madre, llegaron hasta la casa donde sus dos hijos menores de edad residen con la madre, que se negó a entregar a los niños su padre, obstruyendo así el régimen de relacionamiento vigente.

El 8 de diciembre de 2018 el hombre y su madre, acompañados de una trabajadora social, volvieron a la casa de los niños, a fin de retirarlos. Al llegar a la vivienda, el padre de los menores de edad fue maltratado verbalmente por su expareja, con palabras como patotero, abusador de niños, etc.

Además, la ahora condenada trató a su exsuegra como “loca” y que no era nadie para querer ver a los niños, y estironeó a sus hijos para que no se acerquen a la abuela paterna.

La mujer también maltrató verbalmente a la trabajadora social, a quien trató de bandida, delincuente y que miente en sus informes. “Todos los incidentes y episodios traumáticos fueron en presencia policial que era convocada por la misma acusada en todas las ocasiones y en frente a los menores”, resalta parte de la sentencia.

Víctima pensó en suicidarse, según declaró en juicio

“Yo me iba a buscarlos y la señora salía en forma agresiva, me maltrataba, me echaba con palabras irreproducibles, me decía que yo era un mal padre, que yo no le cuidaba, que le dejé de hinchar, que esos hijos son solamente de ella, que cuando ella quiera solamente les puedo ver... para cuando eso tenía tres denuncias falsas de violencia familiar que fueron desestimadas”, resaltó la expareja de la encausada al declarar en el juicio oral.

El hombre agregó que en octubre de 2016 se enteró de que la madre de sus hijos lo había denunciado por supuestamente haber abusado sexualmente de su hijo mayor, y durante ese proceso le involucró también al hijo más chico, que en ese entonces tenía apenas 2 años, por lo que ni siquiera se podía dar a expresar. Finalmente, la denuncia fue desestimada.

Resaltó, además, que los niños “temblaban cuando le veían a su mamá”, no se querían ir con ella por temor a represalias, porque anteriormente cuando estaban con su progenitora, ella los agredía como represalia por las peleas que tenía con el padre.

La expareja de la ahora condenada expresó en su declaración que nunca reaccionó de forma violenta contra la madre de sus hijos, porque prefirió “aguantar estoicamente” todo lo que ocurría.

“Me generó mucho daño a la salud, la salud mental, daños físicos y algunas veces se me pasaban cosas extremas... como tomar yo la decisión de buscar a mi manera descansar, digamos”, puntualizó, haciendo referencia a que llegó a pensar en suicidarse.