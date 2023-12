Yacyretá ya no otorgará becas en forma directa

AYOLAS. Desde el 2024 las becas universitarias de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) ya no se entregarán de forma directa en zona de Misiones, Itapúa, Caazapá y Ñeembucú. Los interesado en acceder al subsidio deberán inscribirse al programa “Becas del Gobierno del Paraguay” en forma digital. La inversión aproximada es de US$ 15 millones. Los estudiantes que actualmente están becados por Yacyretá no sufrirán variaciones hasta finalizar sus carreras universitarias.