¿Qué se estrena en cines de Paraguay en enero?

Comienza un nuevo año y el mes de enero trae a cines de Paraguay una interesante lista de estrenos, entre ellos lo nuevo de Disney, la nueva película animada de los creadores de Minions, el regreso al cine del legendario director japonés Hayao Miyazaki con otra película animada, entre muchas otras novedades.

Estos son los estrenos anunciados para enero en cines de Paraguay:

Wish (jueves 4)

La nueva película animada de Disney y su celebración por los cien años del legendario estudio fundado por Walt Disney. La historia de este musical de fantasía sigue a Asha, quien pide un deseo que invoca accidentalmente a una estrella viviente, y ambos deberán enfrentar a un rey maligno. En su versión original, la película cuenta con las voces de Ariana DeBose (Amor sin barreras) y Chris Pine (Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones). Dirigida por Chris Buck (Frozen) y Fawn Veerasunthorn.

Patos (jueves 4)

La nueva película animada de Illumination, el estudio creador de Mi villano favorito, Minions y Super Mario Bros: La película, sigue a una familia de patos que intenta convencer a su cauteloso padre de realizar un viaje migratorio. Con las voces de Kumail Nanjiani (Eternals), Elizabeth Banks (Los ángeles de Charlie), Keegan-Michael Key (Super Mario Bros) y Awkwafina (La sirenita) en su versión original en inglés.

El niño y la garza (jueves 11)

La nueva película animada del legendario realizador japonés Hayao Miyazaki, autor de películas como Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke, El increíble castillo vagabundo o El viento se levanta. La historia trascurre durante la Segunda Guerra Mundial y sigue a un niño que descubre una fantástica realidad paralela de la mano de una garza parlante.

Beekeeper: Sentencia de muerte (jueves 11)

La nueva película de acción del director David Ayer (Escuadrón Suicida, Bright) sigue a un miembro retirado de una organización secreta de sicarios quien decide volver a la acción para remediar una injusticia. Jason Statham (Los Indestructibles 4) protagoniza junto a Emily Raver-Lampman (The Umbrella Academy), Josh Hutcherson (Five Nights at Freddy’s), Phylicia Rashad (Creed III) y Jeremy Irons (La casa Gucci).

Bob Marley: La leyenda (jueves 11)

Un drama biográfico sobre la vida y ascenso a la fama mundial del legendario artista jamaiquino de música reggae Bob Marley. Protagonizada por Kingsley Ben-Adir (Barbie) y Lashana Lynch (Sin tiempo para morir) bajo dirección de Reinaldo Marcus Green (Rey Richard).

Aguas siniestras (jueves 11)

Un thriller de terror sobre una familia que descubre que una presencia sobrenatural acecha la piscina de la casa a la que acaban de mudarse. Con Wyatt Russell (Monarch: Legado de monstruos) y Kerry Condon (Los espíritus de la isla), dirigida por Bryce McGuire.

Con todos menos contigo (jueves 18)

Una comedia romántica sobre sobre un hombre y una mujer que, luego de una cita que no acabó bien, se reencuentran en un viaje y acaban viéndose obligados a fingir que son una pareja. Protagonizada por Sydney Sweeney (Euphoria) y Glen Powell (Top Gun: Maverick) bajo la dirección de Will Gluck (Peter Rabbit).

Cuando acecha la maldad (jueves 18)

Una aclamada co-producción argentina y estadounidense de terror sobre dos hermanos de una remota localidad local que descubren a un hombre que parece estar poseído por un demonio, y deciden hacer todo lo posible por impedir que el mal se extienda. Con Ezequiel Rodríguez (Soy Luna) y Demián Salomón, dirigida por Demián Rugna.

Sobrevivientes: después del terremoto (jueves 18)

Un thriller surcoreano de supervivencia en el que sobrevivientes de un devastador terremoto que deja Seúl en ruinas intentan establecer el orden en uno de los únicos edificios de la ciudad que no se vio afectado por el sismo. Con Lee Bying-hun (Emergencia en el aire), Park Seo-joon (The Marvels) y Park Bo-young (Una dosis diaria de sol), dirigida por Um Tae-hwa.

Pobres criaturas (jueves 25)

La nueva película del galardonado cineasta griego Yorgos Lanthimos (Canino, La favorita) es una comedia negra de ciencia ficción sobre una mujer inglesa de la era victoriana que es revivida por un científico luego de su suicidio. Protagonizada por Emma Stone (Cruella), Mark Ruffalo (El proyecto Adam) y Willem Dafoe (Asteroid City).

Plan de retiro (jueves 25)

Una comedia de acción sobre una mujer y su hija, quienes acaban envueltas en un crimen, por lo que deciden recurrir al padre de la mujer, un vagabundo con quien lleva años sin hablar. Con Nicolas Cage (El peso del talento), Ashley Greene (One Shot) y Ron Perlman (No miren arriba), dirigida por Tim Brown.

Muti: Rituales mortales (jueves 25)

Un thriller policial en el que un detective a punto de retirarse y un profesor universitario unen fuerzas para buscar a un asesino que basa sus crímenes en rituales de magia negra. Protagonizada por Morgan Freeman (Lucy) y Cole Hauser (Yellowstone), dirigida por George Gallo.