Local del Correo de Puerto Antequera abandonado y con peligro de derrumbe

La oficina de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa), del distrito de Puerto Antequera, departamento de San Pedro, se cae a pedazos; no cuenta con energía eléctrica ni agua potable. Está en total abandono, con un solitario trabajador que sigue “operando”. El edificio se sitúa en pleno centro de la ciudad ribereña, en la cuadra del edifico municipal y a dos cuadras del río Paraguay. El estilo arquitectónico del edificio de dos plantas forma parte del patrimonio local, pero necesita urgente mejoras para evitar su desplome.

En el 2016, nuestro medio había publicado el estado paupérrimo en que se encontraba el edificio público. En aquel entonces el director de la institución estatal, Ángel Pintos, admitía que por la publicación periodística se enteró del deplorable estado y prometió mejoras, pero ni una pintura llegó al lugar.

El edificio fue construido cuando el militar, general de división Marcial Samaniego, oriundo de la comunidad ribereña ocupaba el cargo de Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones, entre setiembre del año 1962 y mayo de 1974.

Las murallas caen a pedazos, el edifico de dos plantas hace más de 25 años que no recibe ni un baño de pintura, el techo cae de apoco, las paredes presentan grietas, los sanitarios ya no funcionan, no cuenta con energía eléctrica ni agua potable, menos equipos de oficinas y un solitario funcionario opera para cumplir con el servicio.

Intentamos tener la versión de las autoridades, pero nuestras llamadas no fueron atendidas, mientras en la comunidad se aguarda alguna mejora para recuperar el edificio.

