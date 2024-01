Video: “Coca”, la mujer de 83 años que saltó en paracaídas

María Cristina Romero es una mujer trabajadora, atleta, madre de cinco hijos, varios nietos, quien a sus 83 años sigue al frente de una fundación que administra para asistir a más de 350 niños en Areguá. Además, tomó la intrépida decisión de hacer salto en paracaídas este fin de semana.

“Es muy importante, no para mí, sino para la generación del momento, de los chicos, de los jóvenes de toda esa gente, puede ser algo de provecho. No sé si es tan importante el salto que yo pude hacer a mis 83 años. Soy una persona que he trabajado toda mi vida, una luchadora, una persona inquieta, quiero conocer, salí anduve, estuve por Encarnación con mi primer marido trabajando, después viajé por Europa... finalmente me radique aquí y trabajé siempre, pero con mucha inquietud, haciendo deportes”, comentó en entrevista con la redacción de ABC.

Contó que su principal deporte fue el atletismo; le encantaba hacer carreras, gimnasia, pero sus hijos nacieron y tenía responsabilidades maternales, más aún tras separarse de su primer esposo, haciendo que todas sus aficiones quedaran de lado.

“Tuve que renunciar a todo, pensando en enfrentar la vida cotidiana, que es dar de comer a los hijos y mantenerlos. Así que durante muchos años lo que hice fue trabajar, trabajar, trabajar hasta que hace unos años me jubilé”, dijo.

El salto en paracaídas de Coca

Contó que uno de sus hijos, Fabricio Coti Romero, es uno de los mejores dobladores de paracaídas en el Paraguay y que ese fin de semana se encontraba en el campo de paracaidismo en Ypacaraí.

“Otro de mis hijos me dijo: ‘Mami, te voy a ir a buscar, vamos a ir a almorzar a Pirayú’. A mí me encanta Pirayú, porque me trae muchos recuerdos de mi infancia; mis padres tenían el campo allá. Nosotros íbamos muchísimo, y allí me dijo: ‘Mamá, Fabricio está con los paracaídas acá en el campo de paracaidismo de Wasmosy en Ypacaraí. Si querés pasar acá’ y claro que quiero pasar y fuimos”, relató.

Dijo que al llegar al campo, fue recibida con mucha alegría y camaradería, lo que la emocionó para animarse a hacer el salto. “Les dije: ‘Saben qué chicos, me contagian. ¿Puedo tirarme en paracaídas?’, así de una. Me preguntaron si es que alguna vez yo me había tirado en paracaídas y les respondí que ni siquiera me tiré por el pasamanos de la escalera de mi casa. Se mataron de risa y me preguntaron: ‘¿Se anima?’ y claro que sí, si les digo que quiero saltar es porque quiero saltar y me dijeron que sí”, agregó.

Un salto con mucha fe

Contó que en el lugar hizo las prácticas y ejercicios previos para realizar el salto, como la posición del paracaidista cuando se tira del avión, cómo se debe arrojar, con la cabeza hacia atrás, con las piernas dobladas, con el cuerpo bien esbelto y los brazos abiertos al comienzo, después ya soltándose con los brazos abiertos como un pájaro volando, y luego, antes de aterrizar, otra vez agarrándose del paracaídas.

“Fue la primera vez en mi vida que hice eso, nunca me había arrojado con un paracaídas. Jamás había hecho nada de este tipo de cosas, pero evidentemente que, como soy una persona que le gustan las experiencias nuevas, una romántica de la vida, entonces me lancé. Fui caminando, subí al avión y me tiré de paracaídas. Una experiencia maravillosa. Cuando me lancé allá pensaba que era un regalo de Dios a toda mi vida, de tanto sacrificio y de tantas cosas que pasé, y me sentí feliz. Yo estaba volando, como volando sola”, expresó.

Agregó que en ningún momento tuvo miedo porque es una persona de fe. “Nada me va a pasar si es que tengo a mi Diosito y a mi Jesús conmigo”, afirmó. Además, dijo que se sintió a gusto en el lugar, un ambiente con una camaradería extraordinaria, lleno de amor y de gracia, con chicos sanos, de mente, de físico, de todo.

Coca insta a practicar deportes

Coca dijo que desgraciadamente el paracaidismo es un deporte muy caro porque todo cuesta, desde el avión, el mantenimiento de la avioneta, el combustible, el equipamiento, pero que de repente algunas fundaciones podrían ayudar a los jóvenes a hacer atletismo y otros deportes,

“Imaginate que yo pude hacer esto porque toda la vida practique atletismo, yo no tengo ni un solo dolor de cadera, ni de rodilla, ni de brazo, ni de nada y no tomo un solo medicamento más que cada seis meses una caja de vitaminas, y trabajo muchísimo, porque la fundación que nosotros tenemos, que está acá en Areguá, sin ayuda de nadie más que de nosotros mismos, son 350 niños que van desde el jardín hasta la media”, relató.

Agregó que es ridículo entregarse a la jubilación, ya que uno no tiene que tener miedo a la vida, uno tiene que caminar, correr, andar. “Una cosa es la jubilación, porque la edad te exige, pero otra cosa es que nosotros nos entreguemos a la jubilación, eso es ridículo, eso no puede ser. Yo veo señores y señoras que tienen 70 años, 80 años y están viviendo apenas. No tengan miedo a la vida, caminen, corran, anden, superen, todo se supera si nosotros queremos superar”, finalizó.