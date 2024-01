Junta Municipal de Luque declara “personas no gratas” a árbitros y familiares están encerrados por miedo

La Junta Municipal de Luque finalmente aprobó la declaración de “personas no gratas” a los árbitros Blas Romero y Juan Gabriel Benítez, quienes dirigieron un partido entre Libertad y Luqueño en el cual se generaron controversias por un gol.

El pedido fue impulsado por la concejala Francisca Franco, quien no supo argumentar esta mañana la solicitud y se quedó sin palabras cuando le indicaron que las familias de los árbitros están siendo foco de amenazas.

“Ese no fue el objetivo; es el clamor de la gente, es un pedido que hizo la gente, hace como 10 años atrás ya se declaró a Ulises Mereles y no pasó nada”, aseveró. Dijo que no se hace responsable en caso de que les ocurra algo a los familiares o a los árbitros porque no tiene “el control”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante las críticas por la reacción de los barrabravas de Luque, dijo que su objetivo “no es eso” y que solo respondió al pedido “de todos los luqueños en general”.

Lea más: Blas Romero y Juan Gabriel Benítez, borrados de la fecha 3

Concejala, afín a edil condenado González Chaves

En otro momento, la concejala Franco fue consultada con respecto a su colega colorado cartista Óscar Rubén González Chaves (hijo de Óscar González Daher), quien sigue evadiendo su condena a ocho años de cárcel por corrupción. Dijo que a él no lo declaran persona no grata porque no está firme su sentencia.

“Lo que pasa es que, con respecto al tema jurídico, como hay una resolución, no está todavía firme y ejecutoriada, por eso es que él está todavía acá. Cuando sea firme y ejecutoriada ya no va a estar”, añadió para ABC TV.

Lea más: El análisis de la mano de Óscar Cardozo: “La interpretación es incorrecta”

Familiares de árbitros están encerrados y con miedo

Un familiar, quien optó por no identificarse, por miedo, contó que desde que terminó el partido están siendo acechados por miembros de la barra brava de Luque, quienes amenazaron con agredirlos. “Dicen que si salimos o vamos al súper, sobre todo a él (su marido) le van a agredir; consiguieron la dirección de mi casa, el colegio a donde va nuestro hijo. Montones de cosas hacen”, detalló en ABC TV

Agregó que desde que el polémico partido están encerrados, pues no se animan a salir debido a las amenazas. “Los primeros días fueron los más difíciles, porque necesitábamos cosas para la casa. Era imposible salir (...) Estamos pasando momentos muy difíciles”, lamentó.

Con respecto a la declaración de la Junta Municipal, dijo que ahora su hijo tiene mucho más miedo. “Espero que estén felices con lo que lograron (los concejales). Él está intranquilo, nervioso y preocupado. Creo que es injusto, él (su hijo) no debería ser así. Además, uno no puede andar diciendo cosas por la vida, cosas que no puede demostrar... Dicen que se les pagó; tienen que demostrar también eso”, enfatizó.

Finalmente, afirmó que están absolutamente indefensos, pues, pese a las amenazas, no cuentan con resguardo policial.