¿Qué se estrena en cines de Paraguay en febrero?

Te presentamos la lista de estrenos anunciados para el mes de febrero en cines de Paraguay, que incluye grandes superproducciones cargadas de estrellas, películas aclamadas por la crítica y filmes nominados a los premios Óscar.

Argylle: Agente secreto (jueves 1)

La nueva película del director Matthew Vaughn, realizador de la trilogía Kingsman, es otra comedia de acción que gira en torno al mundo del espionaje y sigue a la autora de una exitosa serie de novelas de espías que acaba involucrada en un complot muy real cuando sus historias resultan ser accidentalmente proféticas. Con Henry Cavill (The Witcher), Bryce Dallas Howard (Jurassic World: Dominio), Sam Rockwell (Tres anuncios por un crimen), Bryan Cranston (Asteroid City), Samuel L. Jackson (The Marvels), John Cena (Rápidos y Furiosos X), Sofia Boutella (Rebel Moon), Ariana DeBose (Wish) y Dua Lipa.

Chicas pesadas (jueves 1)

Una “remake” en formato musical de la aclamada comedia juvenil de 2004 protagonizada por Lindsay Lohan. Al igual que el filme original, esta versión sigue a una adolescente recién llegada de África que debe ajustarse al complicado y socialmente riesgoso mundo de la escuela secundaria. Con Angourie Rice (Spider-Man: Sin camino a casa), Reneé Rapp (The Sex Lives of College Girls) y Auli’i Cravalho (Moana), dirigida por Samantha Jayne y Arturo Pérez Jr.

Jack en la caja maldita 3 (jueves 1)

La tercera entrega en la serie de películas de terror Jack en la caja maldita sigue a un grupo de adolescentes en un colegio para chicas que descubre un artefacto que alberga a una sanguinaria presencia sobrenatural. Dirigida por Lawrence Fowler.

Los que se quedan (jueves 8)

La nueva película del director Alexander Payne (Los descendientes), nominada a cinco premios Óscar incluyendo el de mejor película, sigue a un profesor de una escuela de internado en 1971 quien debe acompañar a un grupo de estudiantes de un colegio de internado durante las vacaciones de Navidad. Con Paul Giamatti (Jungle Cruise), Dominic Sessa y Da’Vine Joy Randolph (Only Murders in the Building).

Héroe por encargo (jueves 8)

Una comedia de acción en la que un mercenario debe proteger a una periodista y al presidente de una nación centroamericana durante un violento golpe de Estado. Protagonizada por John Cena, Alison Brie (GLOW), Juan Pablo Raba (Narcos) y Christian Slater (Chupa), bajo la dirección de Pierre Morel (Búsqueda implacable).

Lisa Frankenstein (jueves 8)

Una comedia de terror sobre una adolescente de la década de 1980 que revive por accidente el cuerpo de un apuesto joven de la Inglaterra victoriana. Con Kathryn Newton (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) y Cole Sprouse (Riverdale), con guión de Diablo Cody (Juno) y dirección de Zelda Williams.

Baghead (jueves 8)

Un filme de terror sobre una joven mujer que hereda un viejo bar abandonado cuyo sótano alberga un terrible secreto: una criatura sobrenatural que le hace una oferta que podría costarle su alma. Con Freya Allan (The Witcher) y Jeremy Irvine (Caballo de guerra), dirigida por Alberto Corredor.

Madame Web (miércoles 14)

Basada en el personaje de Marvel Cómics del mismo nombre, frecuente antagonista de Spider-Man, esta película sigue a una mujer con superpoderes arácnidos que le permiten ver el futuro, quien debe hacer equipo con otras jóvenes heroínas ante un enemigo mortal. Con Dakota Johnson (La hija oscura), Syndey Sweeney (Con todos menos contigo), Celeste O’Connor (Ghostbusters: El legado) e Isabela Merced (Dora y la ciudad perdida), dirigida por S.J. Clarkson.

Bob Marley: La leyenda (jueves 15)

Un drama biográfico sobre la vida y ascenso a la fama mundial del legendario artista jamaiquino de música reggae Bob Marley. Protagonizada por Kingsley Ben-Adir (Barbie) y Lashana Lynch (Sin tiempo para morir) bajo dirección de Reinaldo Marcus Green (Rey Richard).

Garra de hierro (jueves 15)

Un drama deportivo sobre los triunfos y tragedias de la familia Von Erich, uno de los clanes más influyentes del mundo de la lucha libre estadounidense. Con Zac Efron (Llamas de venganza), Jeremy Allen White (The Bear) y Harris Dickinson (Triangle of Sadness), dirigida por Sean Durkin.

Yo capitán (jueves 15)

Un drama italiano nominado al Óscar al mejor largometraje internacional, que relata la historia de un grupo de migrantes africanos que emprenden un peligroso viaje para llegar a Europa en busca de una mejor vida. Dirigida por Matteo Garrone (Pinocho).

Ferrari (jueves 22)

La nueva película del cineasta Michael Mann (Fuego contra fuego, Colateral, Miami Vice) gira en torno a Enzo Ferrari, fundador de la escudería automovilística Ferrari, mientras intenta salvar su empresa e intenta ganar una carrera clave. Protagonizada por Adam Driver (65) y Penélope Cruz (Competencia oficial).

Rescate imposible (jueves 22)

Un thriller de acción en el que un operador de drones de la Fuerza Aérea de EE.UU. debe brindar apoyo a un equipo de militares que emprende una peligrosa misión en Filipinas. Con Liam Hemsworth (Juego perfecto) y Russell Crowe (El exorcista del papa), con dirección de William Eubank (Amenaza en lo profundo).

Dobles de acción (jueves 22)

El legendario actor chino Jackie Chan protagoniza esta película sobre un veterano doble de acción de cine en horas bajas que intenta volver a la acción con su viejo caballo, con ayuda de su hija. Dirigida por Larry Yang.

VHS 85 (jueves 22)

Una nueva entrega de esta serie de películas de antologías de terror, con historias independientes que trascurren en el año 1985, de la mano de directores como David Bruckner (La casa oscura) o Scott Derrickson (El teléfono negro), entre otros.

Duna: Parte 2 (jueves 29)

La muy esperada continuación de la taquillera y galardonada superproducción de ciencia ficción del director Denis Villeneuve, que adapta el clásico literario Duna de Frank Herbert. En el planeta Arrakis, el joven Paul Atreides y sus aliados se preparan para ir a la guerra con el imperio Harkonnen, que se hizo con el control del planeta y sus preciados recursos naturales. Vuelven a protagonizar Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Dave Bautista, Stellan Skarsgard y Josh Brolin, y se suman al elenco Austin Butler (Elvis), Florence Pugh (Oppenheimer), Léa Seydoux (Sin tiempo para morir) y Christopher Walken (El libro de la selva).

Vidas pasadas (jueves 29)

Un drama nominado a dos premios Óscar, entre ellos el de mejor película, que sigue la relación de amistad y amor un hombre y una mujer surcoreanos desde su infancia hasta la edad adulta, cuando un océano los separa. Con Greta Lee (The Morning Show) y Teo Yoo, dirigida por Celine Song.

Mi amigo robot (jueves 29)

Una producción española y francesa nominada al Óscar a la mejor película animada, sobre una extraña amistad entre un perro y un robot en Nueva York en la década de 1980. Dirigida por Pablo Berger (Blancanieves).

Todos somos extraños (jueves 29)

Un drama romántico de fantasía sobre un guionista que vuelve a la casa donde creció e, inexplicablemente, descubre que sus padres, quienes fallecieron hace años, están vivos con la edad que tenían cuando él era niño. Con Paul Mescal (Aftersun) y Andrew Scott (Fleabag), dirigida por Andrew Haigh.