Una prueba molecular y el papanicolau detectan el VPH asociado al cáncer de cuello uterino

Cada año 1.600 mujeres son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino en el Paraguay, un mal que se relaciona con el Virus del Papiloma Humano (VPH). Por ello es muy importante comprender el valor de la prevención y la detección precoz.

La Dra. Marina Ortega, directora del Programa Nacional de Prevención y Detección Precoz del Cáncer de Cuello Uterino y Mama del Ministerio de Salud, abordó la infección por VPH.

“Es tan común que 8 de cada 10 personas están infectadas sin saberlo, la prevalencia es de 16% de la población mundial, números que coinciden con la situación nacional”, explicó.

Es una enfermedad de transmisión sexual muy común, y que tiene una connotación que involucra la inseguridad, el temor y hasta la traición de la pareja, según la profesional.

Y es que el VPH sucede cuando hay cambios múltiples de pareja y relaciones sin protección. “El adolescente que inicia relaciones sin protección está expuesto a adquirir la infección aunque el cuerpo tiene un mecanismo de defensa”, amplió.

Cómo prevenir la infección del VPH

Ciertos cuidados personales protegen de esta infección y a la mujer del cáncer de cuello uterino.

Mantener la pareja estable. Uso de preservativos durante las relaciones sexuales. Realizar estudios de Papanicolau para diagnosticar tempranamente la enfermedad.

Lo que se sabe del virus

La infeccion del virus de alto riesgo es persistente y al cabo de 15 a 20 años después del contagio se produce el cáncer de cuello uterino.

Además del papapnicolau, hoy se cuenta con nuevas tecnologías, por ejemplo, una prueba molecular que aporta un 96% de seguridad de diagnóstico.

La prueba molecular que confirma el VPH se realiza entre los 30 a 65 años, edades en las que es más frecuente el cáncer de cuello uterino.

Existen más de 200 tipos de virus, los de alto riesgo evolucionan a lesiones de cáncer, y los de bajo riesgo evolucionan a verrugas.

Lamentablemente el VPH puede estar acompañada de otras enfermedades de transmisión sexual.

El VPH-16 y el VPH-18 son los dos tipos principales de carcinógenos, responsables de casi el 70% de los cánceres cervicouterinos. El control debe ser estricto y de por vida.

El VPH-6 y el VPH-11 son los dos tipos primarios de “bajo riesgo” (no cancerígenos), que causan verrugas anogenitales.

Se puede prevenir con vacunas

La Dra. Ortega mencionó que “el VPH de alto riesgo no produce verrugas, invisible a siemple vista puede evolucionar a manchitas blancas en el cuello uterino”.

Las manchas blancas “también se hallan en el pene y puede evolucionar hacia el cáncer de pene”, sostuvo.

¿Dónde se hacen los estudios?

El papanicolau se realiza en todos los servicios de los hospitales y es gratuito.

La prueba molecular gratuita se hace en Cordillera y el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) ha comprado 200.000 nuevas pruebas, comentó la especialista y añadió que se lanzó en Alto Paraná, y esta semana se tendrá en Central.

En Central: se hacen en el Hospital San Pablo, Luque, Incan, Hospital Nacional y grandes cabeceras. Irá en todas las regiones, según Ortega

Vacunas contra el VPH

“Las vacunas contra el VPH son gratuitas y se aplica a las niñas de 9 a 14 años. En un principio se recomendaron 3 dosis, y en la actualidad bajaron a dos dosis aplicadas en un lapso de seis meses”, indicó.

Por el momento la vacunación se realiza en colegios y centros vacunatorios.

Los padres deben aceptar la vacunación que les protegerá del cáncer. La inmunización entra al calendario obligatorio.

La galena recomendó la vacuna. “Es segura, no hay que tener miedo, no consta de virus vivos ni atenuados, la fabricación es sintética, no transmite la enfermedad. Al contrario otorga un poder de defensa ante este virus”, garantizó.

Solo se aplica a las niñas por ahora, por el problema del cáncer de cuello uterino. En un futuro cercano se inoculará también a los varones.