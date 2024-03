Exigen acceso a agua potable y caminos de calidad en el barrio que albergará al Gran Hospital del Sur

La comisión vecinal del barrio Los Pinos de Encarnación reclama a las autoridades la falta de acceso a agua potable y caminos de calidad. Los lugareños consiguieron la instalación de un tanque de almacenamiento, pero no pueden usar debido a la falta de la red de distribución, que debe colocar en el sector y en el barrio Sarita para un total de 200 familias, explicaron.

El presidente de la comisión, José Chaparro, lamentó la situación que viven, en contrapartida al progreso que debería significar que una mega obra esté situada en su comunidad. “Estamos a cinco minutos del centro de Encarnación, en pleno siglo XXI, y no tenemos agua”, lamentó.

Explicó que no sólo es triste el hecho, sino que esto puede afectar a la salud porque muchos vecinos, ante la carencia del líquido vital, se surten de una naciente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Presentarán una nota más a la Municipalidad de Encarnación para solicitar 3.500 metros de caños faltantes, además de insumos para instalar la red de distribución, anunció.

Necesidad de caminos

Chaparro dijo que el pedido de arreglo de caminos lo vienen reiterando desde hace años y que las autoridades no responden.

Con la promesa de que dentro del plan de trabajo de la obra del Gran Hospital del Sur está proyectada la construcción de una avenida y un puente, los entes locales no han accedido ni siquiera a mantener los caminos actuales, que con el paso de las maquinarias se han deteriorado considerablemente.

La obra vial todavía no inició por falta de resolución de orden de inicio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), según el residente de obra del Consorcio Hospitalario del Sur, Ingeniero Iván Lischuk. Esta parte del proyecto puede tardar hasta seis meses después de su inicio.

La obra civil debe ser entregada en mayo de este año, pero la pavimentación del camino de acceso todavía no comenzó.

Solidaridad ante precariedad

Posterior a la caída del puente de madera que tenía 50 años de uso, el pasado 17 de enero, los pobladores locales acudieron a la Municipalidad de Encarnación y a la Gobernación de Itapúa, en búsqueda de un auxilio inmediato ante el aislamiento al que se exponían.

Existen dos caminos alternativos que tienen una extensión de hasta 3 km de calles terraplenadas en mal estado, más aun en días de lluvia que se vuelven intransitables.

La respuesta en los entes era que no podían realizar un puente en un lugar en que ya figura un proyecto de construcción. También para reparar el puente de madera, no podían hacerlo porque el mismo no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad.

Sin soluciones, los vecinos exigieron a los encargados del Consorcio Hospitalario del Sur la colaboración de la madera que necesitaban y reconstruyeron el puente con voluntarios.

Los empresarios accedieron con la donación de madera por G. 4.000.000, debido a que un camión con materiales para la obra fue el que ocasionó el desplome del puente de la comunidad.

El Gran Hospital del Sur

El proyecto es la gran promesa del gobierno nacional que apunta al desarrollo de la zona, pero que según los locales, no fue planificada teniendo en cuenta las necesidades del lugar.

El Consorcio Hospitalario del Sur adjudicado con la obra, presupuestada en más de G. 209.994 millones, está representada legalmente por Luis Gulino y Marcial Manuel López Cano, extitular de la Essap (2002-2008). Está compuesta por ocho empresas, entre las que destaca ASCENT SA, anteriormente conocida como Barrail y Hermanos SA, representada por Juan Esteban Carrón, Sebastián Cabello y Juan Carlos Ruggeri, y la Sociedad Constructora del Chaco SA, representada por Marcial Manuel López Cano y Luis María Gulino Canese.

Otras empresas que forman parte del Consorcio Hospitalario del Sur son Constructora ING Ricardo Díaz Martínez, representada por Ricardo Díaz; MORIBA SRL, representada por Javier Arnaldo Morínigo Ayala; J y C Ingeniería en Ascensores SRL, representada por Emilio Nicolás García Gini; EISA, representada por Felipe Nery Huerta, EUTOVA SRL, representada por Pedro Raúl Martínez González y Jorge Arnaldo Cáceres Ortiz y DOMOPY SA, representada por Paolo Scarpetta y Emanuel García Rubín.