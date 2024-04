Joven recurre a rifa para solventar compra de prótesis por falencias del Estado

Larissa Antonella Galeano es una joven periodista que como muchos ciudadanos debe recurrir al Estado para acceder a fondos o a implementos que la ayuden a tener una mejor calidad de vida, en su caso tener una nueva prótesis. Ella nació con la pierna izquierda más corta que la otra y a lo largo de su vida fue sometida a 20 cirugías debido a su discapacidad física.

Recurrió a varios entes del Gobierno como la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) y la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) y no encontró respuestas positivas.

En contacto con ABC AM 730 relató que los encargados de cada institución le argumentaban que no tienen los fondos necesarios para la adquisición por el alto precio y que el presupuesto de cada ente no les permite desembolsar esa cantidad de dinero para asistirla. El monto que necesita es de G. 40 millones.

Para ella es importante porque ya cambió la prótesis en varias ocasiones y ahora debe renovarla. Expresó que está cansada de tocar tantas puertas, sin hallar respuesta favorable, por eso apuesta a una rifa solidaria.

Sorteo incluye varias camisetas de clubes entre otros objetos y servicios

La afectada explicó que tiene a disposición para sortear, camisetas de clubes como Olimpia, Libertad, Luqueño, Ameliano y otras más. Además, un servicio chop de 30 litros de cerveza, un masajeador y cartera de cuero. Una de las remeras es la del delantero del Decano Kevin Parzajuk.

El sorteo está previsto para el 5 de mayo. Los que quieran comprar la rifa pueden comunicarse por Whatsapp al 0972 111 826. Otros detalles se pueden encontrar en su Instagram lari_agb, el costo es de G. 20.000.