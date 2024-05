ARP reclama inicio de construcción de la ruta PY12

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó en abril del año pasado la construcción de la ruta PY12, tramo desde cruce Nanawa a General Bruguez y accesos, a cuatro empresas diferentes que ya cobraron G. 170.070 millones de anticipo, pero las obras seguían sin iniciar, según reclamó el presidente de la Regional General Bruguez, Chaco, de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Juan Fabio Zavala.

Recordó que la palada inicial de la construcción de la Ruta PY12 fue el 2 de febrero último, con una gran comitiva de Ministerio de Obras Públicas, incluso con la presencia de la ministra, Claudia Centurión, pero que después de ese día el movimiento fue prácticamente nulo.

Admitió que solamente en un tramo se está trabajando en etapa de limpieza y perfilamiento, y que en los demás tramos se encuentran totalmente paralizados.

“Están los campamentos armados, con las maquinarias, pero al parecer no tienen orden de inicio de trabajos”, comentó.

Zavala indicó que su gremio intentó hablar varias veces con la titular del MOPC, que fueron varias veces, pero que no fueron recibidos, solo fueron atendidos por una secretaria que no estaba bien al tanto del tema. Remarcó que cuando pidieron explicaciones e hicieron las averiguaciones no lograron información certera.

“Nos hablan de la fiscalización, que ya va salir, que va salir, que ya se adjudicó, que una empresa fiscalizadora tiene problemas, pero que ya se va arreglar, pero seguimos en la espera”, acotó.