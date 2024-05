Taxistas se manifiestan ante “precariedad” y denuncian aparente favoritismo hacia plataformas

Como parte de las distintas manifestaciones por el Día del Trabajador, la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA) también realizó una esta mañana en el centro de Asunción para reiterar que existe “precariedad en el manejo del mercado de taxi” por parte del Gobierno, cuyas autoridades tendrían un aparente favoritismo hacia las plataformas digitales como Bolt, Uber o MUV.

“No solamente es un acto de protesta; no podemos dejar de desconocer la precariedad con la que nuestras autoridades manejan el mercado de taxi y eso no es solamente en Asunción, es a nivel nacional”, detalló Marcos Morales, presidente de la APTA.

Asimismo, recalcó que existe una precariedad en el gremio por la “inseguridad jurídica” que se da principalmente en el ámbito municipal, donde, según denuncian ellos, la intendencia, los concejales o los legisladores en el Congreso aprueban normativas que están “a medida” de las plataformas digitales de transporte.

“No se aplican las mismas normas; nosotros hoy, por medio de esta fecha histórica, decimos ‘basta’ y es el comienzo de reencauzar un poco el derecho de los trabajadores”, agregó.

Taxistas anuncian aplicación

Por otra parte, el taxista informó que es un proyecto también contar con una aplicación móvil para solicitar el servicio, pero aún no pueden desarrollarla por falta de recursos.

“No solo trabajamos con línea baja, también lo hacemos con WhatsApp y enviamos ubicación en tiempo real. La aplicación es un proyecto pendiente y lastimosamente no recibimos el dinero que reciben los empresarios de transporte público, que no escatiman en hacer reguladas o subir el pasaje. Nosotros nos bancamos con la nuestra y vamos a tener la mejor aplicación del país. Veamos quiénes son los profesionales en el transporte de personas”, concluyó.

