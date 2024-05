“Confío más en los Estados Unidos”, dijo la mamá de Marcelo Pecci

Luego de la conferencia de prensa brindada por el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, y varios fiscales que hablaron sobre los avances y las supuestas trabas interpuestas por Colombia para que el Ministerio Público paraguayo continúe la investigación para llegar a los autores morales del magnicidio de Marcelo Pecci, Maricel Albertini, mamá del exfiscal asesinado, fue consultada sobre en quién confía su confianza para llegar a los autores intelectuales del crimen.

“Personalmente en Estados Unidos (confío). Pienso que la ayuda de Estados Unidos va a ser muy muy beneficiosa, realmente, sin desmerecer el trabajo que haga acá la Fiscalía. Confío más en los Estados Unidos, tienen más capacidad, tienen más elementos, tienen más tecnología, tienen más dinero, tienen todo”, indicó.

Sin embargo, consideró que por primera vez los agentes paraguayos explicaron paso a paso todo lo que hicieron en todo este tiempo con relación a la investigación del exfiscal Marcelo Pecci, y afirmó que si bien es cierto lo dicho por el fiscal adjunto de asuntos internacionales, Manuel Doldán, que mandaron varios exhortos a Colombia - cuyas copias el fiscal mostró a la madre - solicitando varias cosas que no fueron respondidas.

Investigación del asesinato de Pecci: “Creo que hay trabas”

Fue consultada sobre cómo ve el proceso de investigación, respondió que ve que la Fiscalía de Colombia no es tan ágil en esta etapa del proceso, como si lo fue al inicio, cuando capturaron a los involucrados en el asesinato y a los organizadores, los procesaron, enjuiciaron y sentenciaron; sin embargo, ahora pareciera ser que ya no les interesa.

“Así como fueron súper rápidos para tomarle a la gente involucrada, hacerle el juicio y todo eso, ahora están en otra traba, muy lento, parece que no hay colaboración, no les interesa, no sé cuál será realmente el hilo de todo esto. Ellos creerán que ya hicieron su parte y que ahora tiene que hacer Paraguay. Hoy también me entero, a través de la conferencia, que él (Doldán) fue a Colombia la semana pasada y tampoco le dio, le dejó plantada prácticamente la fiscal general a Doldán, porque le dio una cita, creo que era para el 17, él se fue y no le recibió, o sea, que viajó para entrevistarse con la fiscal y no le recibió. Me parece una cosa de muy mal gusto y una falta de educación realmente”, criticó.

Agregó que la da la impresión de que Colombia, al sentenciar a los involucrados en el asesinato, ya se desligaron del caso; sin embargo, señaló que los fiscales de Colombia tienen que seguir investigando hasta llegar a esclarecer quién fue, o quiénes fueron, pero actúan con mucha demora, mucha lentitud.

Manuel Doldán investiga la causa “para cumplir con Marcelo”

Destacó que el celular de Marcelo Pecci estuvo desde el día de su muerte, el 10 de mayo del 2022, en manos de la Fiscalía de Colombia, por lo que de motus proprio debían abrirlo para examinarlo y no lo hicieron.

“Se quedó ahí porque consideraron, me dijeron acá en la Fiscalía, que ellos consideraron que ya no era necesario, porque todo lo que ellos querían ya tuvieron, ya consiguieron. Entonces, como era una cuestión muy personal, muy privada, consideraron que no era muy necesario”, indicó.

También fue consultada sobre cómo ve la voluntad de los agentes fiscales de Paraguay para investigar la causa, a lo que respondió que Manuel Doldán tiene un compromiso personal con Marcelo Pecci porque era además de colega, su amigo.

“Si hay voluntad, y yo puedo hablar específicamente por Doldán, que es amigo de la familia, muy amigo de Marcelo y él en honor a Marcelo me dijo ‘tía, yo no voy a parar y nunca hasta llegar al dato que necesitamos’, o sea, que él realmente tiene mi entera confianza. No le desmerezco a los demás, pero él sí, es algo de honor que tiene con Marcelo, tiene que cumplir con Marcelo, es una gratitud que tiene hacia Marcelo él”, concluyó.