Plan maestro de Franja Costera de Asunción: CIRD pide que autoridades escuchen a profesionales

Hace varios días que diversos grupos de la sociedad civil vienen exigiendo a las autoridades de la Municipalidad de Asunción que analicen bien todas las aristas de la aprobación de la Franja Costera en la ribera del río Paraguay. Piden que no se apresuren porque hay cuestiones para analizar con entendidos en la materia que quieran dar sus opiniones.

Augusto Scavone, miembro de la Comisión Directiva del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), comentó que el gremio que él integra, firmó un comunicado relacionado al proyecto. “Apoyamos a este grupo de 20 organizaciones, que lideran asociaciones de arquitectos y urbanistas, preocupados porque concejales están apurados en aprobar ordenanza”.

Instó a que se espere antes de dar ese paso. Solicitan que se hagan tres talleres con profesionales que conocen mejor del tema.

Manifestó que en una de las sesiones de la Junta Municipal, en el que estaban arquitectos, no hubo participación de los profesionales para que haya un debate y finalmente se contrató a un consultor.

Cuestiones no consideradas en el actual plan que se pretende aprobar

Entre los puntos que se cuestionan está que no se consideró la construcción de un puente. “Toda esa zona no fue considerada en este proyecto. Cómo harán con los edificios si se colocan y son muy altos. Deben estar en suelos nuevos, para edificios de cuatro pisos que no son rentables”.

Resaltó que hay muchos otros estudios que no están previstos y que se les propuso sugerencias a los ediles, para conversar y no hubo respuestas de autoridades. “Aparentemente van a aprobar así como está”.

La Franja Costera busca revitalizar la ribera al río Paraguay en Asunción para que sea más urbanizado y tenga atractivos turísticos. Scavone recordó que en 1993 se presentó el primer plan maestro que fue modificándose con el tiempo.