IPS: niños están sin medicinas y sin insumos para sondaje, reclaman

Rosa María Aveiro, presidenta de la Asociación de Pacientes con Espina Bífida, lamentó la triste situación que afrontan las familias aseguradas del Instituto de Previsión Social (IPS), que no disponen de insumos y de medicinas para el tratamiento de los niños. Los afectados reclaman que desde hace meses no disponen del insumo para sondaje y que cuando hay, no es el adecuado para los niños.

“Estamos con falta de insumos para el sondaje desde hace rato, siendo que es vital para nuestros niños. En IPS, las veces que se consigue, no dan los insumos adecuados para realizar el cateterismo intermitente. El IPS da sondas nasogástricas, que no son las indicadas, porque tiene que ser una sonda uretral”, explicó Aveiro a ABC.

La representante de la asociación detalló que ante la necesidad y sin tener otra alternativa, las familias igual hacen uso de las sondas, aun sabiendo que causan cierto daño en la uretra del niño.

“Los niños requieren de un sondaje cada 3 o 4 horas, dependiendo de la indicación médica, para extraer la orina. Las sondas que suelen dar en el IPS, tienen unas puntas que lastiman a las criaturas, cortan y van produciendo unas pequeñas heridas en la uretra. Los niños con espina bífida, por ejemplo, no tienen sensibilidad, pero es inhumano utilizar esas sondas, por más que el paciente no sienta el dolor”, cuestionó.

Aveiro resaltó que el costo del insumo depende de la zona. En Asunción, indicó que cada sonda tiene un precio de G. 2.500 la unidad, mientras que en el interior este precio es más elevado, llegando incluso a G. 10.000. Por día, se requieren de unas 6 a 8 sondas para un paciente.

IPS con carencia crónica de medicamentos, lamentan

La presidenta de la asociación también criticó la carencia crónica de medicinas. Según dijo, la compra de fármacos por parte de los asegurados es habitual en la previsional.

“Medicamentos faltan siempre, es constante en el IPS. Uno va y sí o sí hay que comprar algo. Hay meses en que hay medicamentos, otros en los que tenemos que comprar todo”, lamentó.

Aveiro agregó que: “El remedio que más usamos, que más necesitamos para los niños con espina bífida, por ejemplo, ni siquiera está dentro del vademécum del IPS; sí o sí hay que comprar. No es un favor lo que están haciendo, es un derecho del trabajador”.