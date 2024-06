Nenecho y los G. 500.000 millones: Municipalidad no responde dónde están los bonos, sostiene concejal

Se presentaron hoy ante el Juzgado Nelson Mora, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, y Benito Torres, asesor jurídico, en el marco del amparo presentado por Álvaro Grau para conocer el destino de G. 500.000 millones en bonos.

Al salir del trámite, Grau sostuvo que se evidenció que no podían responder todas las dudas, pese a que aseguran haber remitido contestación en el plazo establecido. “Vimos que hay una serie de respuestas que no pueden dar. Cayeron en contradicciones”, señaló.

Aseguró que dicen haber respondido el pedido de informe, pero no pueden decir cuál es la respuesta a la pregunta número 1, por ejemplo. “No supieron decir dónde está el dinero, qué pagos se hicieron”, enfatizó.

Señaló que los representantes del intendente están “tratando de chicanear”, pues es evidente la falta de transparencia de la información. “Vemos contradicciones en las declaraciones que ellos mismos ofrecieron”, cuestionó.

El edil sostuvo que las preguntas son muy claras, pues piden conocer el destino del dinero, detalles de extractos bancarios y estado de ejecución de obras, entre otras dudas más.

Mora sostiene que respondieron todo lo que se preguntó sobre los bonos

Por su parte, el jefe de Gabinete señaló que el trámite de hoy es nada más la sustentación y la Municipalidad ya respondió las preguntas del amparo a través del portal. Dijo que no se publicaron todas las páginas del expediente en el portal.

“Yo no puedo salir a responder tuit por tuit. Entendemos que lo solicitado por Contraloría fueron 16 puntos extendidos. Yo no puedo venir a responder algo que no fue preguntado”, señaló.

Agregó, sin embargo, que si existen pedidos de más datos, los van a ir respondiendo. “Contestamos a todo lo que nos preguntaron”, aseveró.