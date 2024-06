Diputado niega que exista intención de que su empresa provea concreto en Aña Cuá

Durante la vista realizada por la Comisión de Entes Binacionales de la Cámara de Diputados a la zona de obra de Aña Cuá, el parlamentario fue consultado por los medios de prensa sobre rumores de que su empresa Mega Concret SA proveería concreto para la construcción de la Central y de esa forma contar con recursos para poder financiar su posible candidatura para las próximas elecciones municipales.

Pereira negó las versiones y calificó los rumores de “mal intencionadas”. Aclaró que como empresa no se dedican a tener intereses en obras públicas; en su momento fueron parte del proyecto junto a la firma Astaldi para realizar algunos trabajos porque la subcontratista (Astaldi) no contaba con los equipamientos y maquinarias en la zona, después salieron de zona obra y actualmente no hay interés en volver.

Por otro lado, señaló que la visita de la Comisión de Entes Binacionales de la Cámara de Diputados a la zona de obra de Aña Cuá para ver la situación en que se encuentra el proyecto que es muy importante para el Paraguay, no solamente en la generación de energía eléctrica, sino también en la parte de construcción que es la parte social, la mano de obra que brindaba a muchos compatriotas hoy está paralizada. El hecho afecta directamente a los departamentos de Misiones e Itapúa.

En otro momento, manifestó que escucharon las explicaciones ofrecidas por la Gerencia de la Margen Derecha de la Construcción de Aña Cuá. Desde la Comisión de Entes Binacionales se buscará la reactivación de la obra lo antes posible.

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) argumenta que el Consorcio Aña Cuá debe reactivar los trabajos para sentarse a negociar el reclamo de la firma que habla sobre variaciones de costos en los precios finales en el proceso de ejecución debido a que esto fue presupuestado con un anteproyecto de obra, “hoy eso cambió y ya se tiene a ciencia cierta cual es la realidad del proceso constructivo del proyecto”, explicó.

