Paraguay rezagado en alfabetización digital

Así como en la alfabetización es poder saber leer, escribir y entender, la alfabetización mediática es poder utilizar los recursos que ofrecen los medios. Allí entra la posibilidad del acceso a esos medios, porque si no, hay una brecha que crea discriminación entre quienes pueden y quienes no pueden acceder a esos recursos”, afirmó la doctora en educación, Nadia Czeraniuk, rectora de la Universidad Autónoma de Encarnación (Unae), organizadora del séptimo Congreso de Educación y Psicopedagogía. Durante el evento se abordó la temática de la “Competencia digital y mediática para el empoderamiento y la innovación educativa”.

La educadora habló de la necesidad de adecuar la legislación y las mallas curriculares con miras a los desafíos que plantean los avances tecnológicos en el campo de la comunicación digital. “La tecnología avanza mucho más rápido que una legislación y que su inclusión en los programas de estudio, por ejemplo. La alfabetización digital debería estar hoy en los programas de estudios”, sostuvo.

La alfabetización mediática es el conjunto de habilidades y conocimientos necesarios para acceder, analizar, evaluar y crear contenidos en diversos medios de comunicación. Incluye la capacidad de entender cómo funcionan los medios, interpretar y criticar la información recibida, reconocer la influencia de los medios en la sociedad, y producir mensajes eficaces y responsables.

Esta competencia es esencial en la era digital, donde la información es abundante y diversa. Ayuda a las personas a ser consumidores críticos y creadores activos de contenido, promoviendo una ciudadanía más informada y participativa, remarcó.

Refirió que en nuestro país existe todavía muy poca información científica, resultado de investigaciones, de lo que es alfabetización mediática. Sin embargo, la tecnología avanza y la gente consume tremendamente. Los analfabetos digitales están en desventaja, “un analfabeto mediático cree todo lo que lee o ve”, de nada me sirve tener una computadora, tener acceso a internet, si no conozco las herramientas digitales disponibles, y si no sé usar esas herramientas, afirmó.

Enfatizó en la necesidad de saber diferenciar las noticias verdaderas de las falsas, para eso es necesario fomentar el espíritu crítico y, por otro lado, poder utilizar esas herramientas en beneficio propio, en este caso para la docencia o la sicopedagogía, que son las dos áreas que se trabajó, apuntó.

IA y pensamiento crítico

El expositor principal del séptimo Congreso de Educación y Psicopedagogía fue Alexandre Le Vocí Sayad, de nacionalidad brasileña, autor de un libro en el que plantea precisamente la problemática del pensamiento crítico ante la Inteligencia Artificial (IA). Su obra “Inteligencia artificial y pensamiento crítico” se puede encontrar en la página: https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/19201/4/Libro_Inteligencia%20Artificial%20y%20pensamiento%20critico_2024.pdf.

El tema sobre el cual giró el congreso, que duró tres días, fue la “Competencia digital y mediática para el empoderamiento y la innovación educativa”. La educación mediática es fundamental en la generación de ciudadanos autónomos, independientes y que puedan beneficiarse de todo el potencial de la IA, se indicó.

Mediante conferencias y talleres prácticos los asistentes pudieron debatir y aprender sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial disponibles y aplicadas a la docencia y la psicopedagogía.