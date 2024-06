Peña y “Nenecho” inauguran obras en Molas López en medio de denuncias por millonarios desvíos

Las obras de desagüe sobre la Avenida Molas López finalmente fueron inauguradas esta noche. En el evento, estuvieron presentes el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, el presidente de la República, Santiago Peña, ministros, y numerosos funcionarios y hurreros colorados.

Esta obra es entregada a la ciudadanía con un año y medio de atraso y con innumerables quejas ciudadanas por falta de planificación y ampliaciones presupuestarias. Sobre el punto, el intendente de Asunción respondió que las condiciones climáticas provocaron el retraso de la culminación de la obra. “No puedo atajar la lluvia”, dijo.

“Nenecho” alardeó obra y agradeció a funcionarios

Durante su discurso, “Nenecho” manifestó que esta obra le costó sangre, sudor y lágrima. “Decidimos apostar por obras de infraestructura. Cuando se toma la decisión de hacer, genera molestias, rabia y, por sobre todo, desconfianza”, expresó.

El intendente de Asunción también alardeó de esta obra y denunció además que ningún intendente capitalino de Asunción se ha animado a realizar obras de infraestructura como la que él gestionó. Agradeció además al presidente de la República, Santiago Peña, y a los funcionarios municipales leales por apoyarlo.

Intendente admite que usó bonos para pago de funcionarios

El intendente de Asunción fue consultado por la prensa dónde está el dinero de los bonos de G. 500.000 millones faltantes, a lo que respondió evasivamente. “Ya respondimos y enviamos las documentaciones correspondientes. Utilizamos para pago de servicios prestados de funcionarios operativos, invertimos en obras. No hemos desviado, malversado”, señaló.

Denunció además que el 51% de contribuyentes son morosos e igual la Municipalidad de Asunción presta sus servicios. “Estamos haciendo en la medida de las posibilidades”, resaltó.

En noviembre del 2021, “Nenecho” realizó la palada inicial del desagüe Molas López. Se dispuso un plazo de ejecución de 12 meses. Las obras debían terminarse en noviembre del 2022. Debido a la falta de planificación, antes de comenzar los trabajos, se tuvo que buscar un nuevo lugar de descarga para la conducción de las aguas, desde Vía Férrea hacia abajo, hasta el arroyo Yvyra’i.

“Nenecho” anuncia inauguración de más obras para justificar bonos

Intentando justificar la inversión de los bonos faltantes, “Nenecho” anunció que en los próximos se inaugurarán otras obras de desagüe. El 14 de junio está prevista la inauguración del trabajo sobre las calles Rocío Cabriza y Capitán José Domingo Lombardo. El 18 de junio se anuncia la inauguración de la obra sobre la calle Isabel la Católica y Kanonnikoff. “Estamos haciendo la obra más grande, que es la cuenca de Abasto y barrio San Pablo”, dijo.

El intendente dijo que se realizan “obras ingratas” porque no se valora el trabajo de la Municipalidad. “Son obras que no se ven”, dice “Nenecho”.

A Peña no le interesa si “Nenecho” fue a la Champions

Santiago Peña manifestó que no le importa si el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, fue a la Champions. “A mí no me importa; lo que me importa es lo que hacemos ahora”, manifestó.

Peña respaldó la gestión de “Nenecho” destacando que él quiere trabajar para un impacto en la capital del país. En ese sentido, recordó que anteriormente había conversado con la Ministra de Obras Públicas para pedirle obras en Asunción. Recordó además que, desde la oficina de la Primera Dama, se está trabajando para la revitalización del centro.

Dijo además que no debe haber miedo en realizar obras. Alentó a la Junta Municipal y funcionarios para llevar adelante la ciudad.