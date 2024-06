Esta es la respuesta de Santiago Peña sobre la falta de medicamentos oncológicos

Los pacientes oncológicos constantemente denuncian la falta de medicamentos, de instalaciones o acceso a consultas, pero ayer incluso se reportaba que no había agua en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) por una falla en la bomba.

Sobre esta situación fue consultado hoy el presidente Santiago Peña, quien expresó lo siguiente: “Se le dice (a una paciente oncológica mencionada) que estamos haciendo la mayor inversión de la historia en el Incan; estamos construyendo un nuevo pabellón, prácticamente un nuevo hospital. Estamos haciendo muchísimas inversiones justamente para trabajar en la prevención”.

También sostuvo que la mujer que denunciaba la falta de medicamentos “tiene toda la razón”, ya que existe una “catástrofe a nivel nacional de cómo tratamos las enfermedades oncológicas”, y que las inversiones e infraestructura nueva ayudarían a “revertir” la situación.

“Va haber una inversión muy importante; si somos capaces de trabajar en la prevención y se identifica antes, esa expectativa de vida aumenta de manera considerable. Aquel paciente que no se hizo el control no se hace porque no quiere, no se hace porque el Estado no está dando los elementos, y es una inversión que va a desplegar una red de tomógrafos en todo el Paraguay para que se pueda reducir de manera dramática la mortandad de pacientes oncológicos. Es realmente una tragedia lo que estamos viviendo”, concluyó.

Pacientes oncológicos, día a día con un “nuevo desafío”

Recientemente, desde la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) del Paraguay indicaron que cada día enfrentan un “nuevo desafío”.

“Los pacientes oncológicos no solo deben soportar la falta de estudios de imágenes indispensables como el PET Scan, sino también sortear la manipulación de ciertos funcionarios inescrupulosos que quieren arreglar bajo la mesa para conseguir los turnos. Dueles Paraguay”, fue parte de lo que expresaron en redes sociales.

Incluso mencionan que el Incan tiene un convenio con el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud para el mencionado estudio, pero tampoco se consigue turno mediante este.

Al respecto, la presidenta de la Apacfa, Juana Moreno, mencionó que esta tarde se reuniría su comisión directiva para conversar sobre las expresiones y promesas de Peña hacia los pacientes.

