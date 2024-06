¿Cuál es la solución del Viceministerio del Transporte para las reguladas?

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, señaló que el levantamiento del paro de Cetrapam se dio bajo el compromiso del estudio de todos los pedidos, que ya estaban incluso en discusión antes del “chantaje”. Indicó que cualquier decisión que se tome en materia de transporte debe analizarse y no se puede nada más aceptar un pedido solo porque una asociación de transportistas lo requiere.

Indicó que en ese contexto todavía sigue el análisis el subsidio al pasajero, pese a los riesgos de que existan “pasajeros fantasmas”, pues uno de los mayores empresarios del transporte es accionista de una de las firmas del billetaje. “A mí no me desagrada, pero hay que evaluar si será efectiva y exitosa, si va a tener el efecto que deseamos”, señaló.

Ante la insistencia de cuál es la respuesta que puede dar hoy a los pasajeros que sufren las reguladas, dijo que constantemente vienen exigiendo a las empresas que mejoren el servicio y que seguirán haciéndolo. “Vamos a fortalecer los mecanismos de control y a exigir con más fuerza”, dijo como solución.

Reforma del sistema de transporte, el principal objetivo

No obstante, aclaró que todo lo que hagan es solo paliativo y a lo que realmente deben apuntar es a la reforma de todo el sistema de transporte público. Destacó que ya envió al Poder Ejecutivo el proyecto de ley y que esperan que pronto pueda estar listo para la presentación al Congreso.

“Si no reformamos el sistema, estas discusiones van a seguir siendo recurrentes”, señaló. No supo dar una solución rápida al problema de largas esperas y el pésimo servicio. “No es tan fácil el desafío, pero vamos a poner el foco en el monitoreo más permanente”, señaló.

Acotó nuevamente que, pese a las sanciones millonarias, no se “soluciona mucho” y lo que realmente se necesita es cambiar todo el sistema. “Y en las dos cosas hay que trabajar”, indicó.

Finalmente, señaló que lleva solo un mes y medio en el cargo y que están trabajando con el objetivo de solucionar los problemas de la manera más rápida posible.