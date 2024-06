Titular del MEC anuncia que darán presupuesto a directores para reparar escuelas

En contacto con ABC Cardinal, el ministro de Educación y Ciencias (MEC) Luis Fernando Ramírez, habló sobre un proyecto que apunta a otorgar presupuesto a 1.000 escuelas, de manera a que los mismos directores puedan contratar pequeñas y medianas reparaciones.

La idea es que ya no se tengan que esperar los largos procesos burocráticos que implican las licitaciones, lo que genera que transcurran tres a cuatro meses, y así se retrasan bastante las construcciones de las aulas.

De esta manera, se pretende que en dos años y medio se lleguen a reparar las 2.500 escuelas que están pendientes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea: Abandono del MEC: Engineering no concluye aula en escuela asuncena luego de cinco años

Plan es reasignar rubros

Por otro lado, el ministro tiene proyectado reutilizar los rubros que quedaron en desuso luego de la pandemia, como por ejemplo, los de los coordinadores departamentales y vicedirectores.

El plan es reasignar esos rubros disponibles en el sistema a otros maestros, para la contratación de más docentes y la creación de nuevas aulas, teniendo en cuenta que hay crecimiento vegetativo de estudiantes.

El ministro reconoció que el presupuesto hace una repetición espejo cada año, y no se depuró, por tanto hay un remanente en el presupuesto de estos rubros. Indicó que no son montos grandes, y que corresponden a aproximadamente 32655 horas cátedra, pertenecientes a 117 rubros para maestros de grado.

Más info: MEC dejó sin auditorio a mil futuros músicos; miembros del Conservatorio protestaron hoy

Necesidad es mucho mayor

Reconoció que aún obteniendo esto rubros, la necesidad es mucho mayor. También pidió tener en cuenta la jubilación de 1.800 profesores al año, que genera un desfasaje, pues se abren nuevas escuelas y se debe cubrir la carencia.

“De todo el sistema, la educación media es donde más necesidades tenemos. Actualmente se le da al director en el concepto de gratuidad, pero no siempre alcanza para reparar, ahora entregaremos un fondo interesante para reparar 1000 escuelas”, detalló el ministro.

Reparación de colegios grandes a cargo del MOPC

Por otro lado, mencionó que sigue vigente el trabajo interministerial con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de tal forma a que la cartera de obras se haga cargo de la infraestructura de escuelas.

Este proyecto está vigente para 316 escuelas y colegios grandes.

Por sobre todo, resaltó que estas 1000 escuelas que se planean reparar forman parte de algo “que nunca se hizo hace 20 años, porque no había dinero para refacciones. No hay un fondo para urgencias”.

A partir de ahora, habrá un fondo que provea para responder a estas urgencias.

Más info: Pasaron 4 años y empresa adjudicada por el MEC aún no inicia construcción de aulas en Fuerte Olimpo

Apunta a optimizar espacios educativos

En otro orden, destacó que hay más de 1400 escuelas con menos de 10 alumnos, y otras 3.200 escuelas con menos de 50 alumnos. En este sentido, el ministro planteó meter en la ecuación la optimización de los espacios educativos.

El ministro se mostró también abierto a la posibilidad de rematar predios de escuelas que están ubicadas en zonas costosas y reinvertir ese dinero en la educación.

“Tenemos 1.200 escuelas sin títulos en las que por ley no podemos intervenir. Algunas están en un terreno que no es propiedad del MEC. Tenemos propiedades de gran valor que no se están utilizando, por eso estoy pidiendo un informe detallado sobre la infraestructura del MEC”, detalló el ministro.

Coincidió en la idea de que rematando “uno o dos bienes del MEC”, se puede encontrar un equilibro financiero.