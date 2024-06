Usuaria de Essap denuncia sobrefacturación e inacción de la aguatera estatal

Luján Ibarra denunció que hace varios meses la Essap emite facturas con montos siderales de millones de guaraníes que, además, van en constante aumento.

“Un inspector se fue a mediados de enero y febrero a ver mi medidor y constataron que había una anomalía. Dicha anomalía no nos informaron a nosotros, porque nosotros no nos encontrábamos en nuestra casa en ese momento. Tampoco nos hicieron firmar ninguna constancia de que eso fue informado a los dueños de la casa. Dicha factura se fue y pusieron que nuestro medidor estaba con un problema y que sobrefacturaron las facturas a partir de enero de este año”, dijo en conversación con nuestra redacción.

Explicó que además de no notificar dicha anomalía y pese a llamar a diario a la Essap para que revisen el medidor, no volvieron a enviar un nuevo inspector desde principio de mayo, pese a que respondían que sí lo enviarían, dejando que la deuda de la familia incremente mes a mes.

“Nosotros pedimos en la central de la Essap que nos vean eso con un inspector, qué proceso iba a ser, que tenía que hacer relevamiento de eso nuevamente, y llevar nuestro medidor y dejar uno ahí en nuestra casa, para que se la lleve al laboratorio y se pueda constatar que realmente funciona o no funciona ese medidor. Desde ahí estoy haciendo un reclamo todos los días, desde febrero y nos sigue llegando la sobrefacturación y nos siguen diciendo que nos van a llevar un inspector, lo cual no pasa de eso”, lamentó.

Sobrefacturación de la Essap: problema podría ser medidor

Luján contó que plomeros profesionales fueron en reiteradas ocasiones a su vivienda para verificar si es que existía algún lugar donde alguna tubería tenga pérdida.

“Nosotros constatamos con un plomero que nuestra casa no tenía ningún problema, ningún daño ni nada en los caños, pero que sí sugirieron que cambiemos nuestro medidor a uno nuevo porque ya era viejo, más de veinte años tiene”, refirió.

Indicó que tras estas verificaciones, también solicitaron el cambio de medidor, el cual la Essap se comprometió a enviar un nuevo inspector, ya en febrero de este año; sin embargo, hasta ahora ningún funcionario de la estatal se presentó. Además, habrían sido los mismos trabajadores de la estatal quienes colocaron una válvula en el medidor que se oxidó, lo que generó una fuga.

“A nosotros nos tienen que habilitar ese monto porque supuestamente desde el mes pasado están regularizando eso, después de la queja que tuvimos. Aun así nadie se fue a controlar mi medidor. Nosotros no podemos estar al día porque esa sobrefacturación de un millón quinientos sigue estando en el sistema y lo que nosotros queremos es que ellos vayan, pero no se van”, afirmó.

Otro caso de sobrefacturación de Essap

Ya en agosto del 2023, Tania Fernández y Marcos Villalba, usuarios de Essap, denunciaron durante dos meses una millonaria sobrefacturación por parte la aguatera estatal. Pese a las denuncias realizadas, la deuda de la familia por el consumo de agua potable siguió aumentando.

Según la denuncia de los afectados, los trabajadores de la Essap encargados de registrar el consumo mensual según lectura de medidor, no controlaron in situ. Tal situación ocasionó que de un consumo mensual no mayor a 32 m³, figurara un consumo de 994 m³.

“Recibimos la factura mensual, de mayo, con vencimiento del 13 de junio, por una suma total de G. 2.982.300. Nos llamó la atención y verificamos que el medidor no tiene ninguna pérdida, pero el monto que quieren cobrar es como si fuera que cargamos dos piscinas olímpicas”, denunció Villalba.

Según se puede constatar en el histórico de facturación de la vivienda, ubicada en el barrio Madame Lynch de Asunción, el monto pagado entre noviembre del 2022 y abril del 2023 va desde G. 33.306 hasta G. 71.361. “Tras ese millonario monto, el consumo volvió a regularizarse, por lo que se puede descartar que el medidor tenga algún tipo de falla o pérdida”, indicó Fernández.