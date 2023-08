Usuarios de la Essap denuncian millonaria sobrefacturación

Tania Fernández y Marcos Villalba son usuarios de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). Desde hace dos meses reclaman una millonaria sobrefacturación por parte la aguatera estatal. Pese a las denuncias realizadas, la deuda de la familia por el consumo de agua potable sigue aumentando.

Lea más: Essap: unos 25.000 usuarios morosos son pasibles de cortes en el interior del país

Según la denuncia de los afectados, los trabajadores de la Essap encargados de registrar el consumo mensual según lectura de medidor, no controlaron in situ. Tal situación ocasionó que de un consumo mensual no mayor a 32 m3, figurara un consumo de 994 m3.

“Recibimos la factura mensual, de mayo, con vencimiento del 13 de junio, por una suma total de G. 2.982.300. Nos llamó la atención y verificamos que el medidor no tiene ninguna pérdida, pero el monto que quieren cobrar es como si fuera que cargamos dos piscinas olímpicas”, denunció Villalba.

Los denunciantes refieren que aparentemente el responsable de la lectura del medidor no realizó su labor, lo que generó la millonaria sobrefacturación. “Nuestro consumo mensual por metros cúbicos es habitualmente de 15 y poco más, siempre normal”, afirmaron.

Essap: consumo de usuarios no supera los G. 80.000

Según se puede constatar en el histórico de facturación de la vivienda, ubicada en el barrio Madame Lynch de Asunción, el monto pagado entre noviembre del 2022 y abril del 2023 va desde G. 33.306 hasta G. 71.361.

“Tras ese millonario monto, el consumo volvió a regularizarse, por lo que se puede descartar que el medidor tenga algún tipo de falla o pérdida”, indicó Fernández.

Lea también: Video: 20 millones de dólares adeudan a la Essap

Los afectados lamentaron que pese a los constantes reclamos realizados ante la Essap, personalmente, vía telefónica y a través de la redes sociales, la aguatera no brinde una solución.

“Siempre nos dan las mismas respuestas, que van a reiterar el reclamo, pero nunca siquiera apareció una cuadrilla a verificar nada”, lamentó la denunciante.

Actualmente, la suma a pagar por la familia Villalba Fernández es de G. 3.141.300, según factura con fecha de vencimiento del 11 de agosto.