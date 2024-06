Universitarios hablan de “quiebre democrático” en plan que busca presidencia eterna del MEC en Cones

Universitarios rechazaron esta mañana, en una audiencia pública en la Cámara de Diputados, el proyecto que modifica la Ley N° 4.995 de Educación Superior y que eterniza al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en la presidencia del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Consideran que el proyecto “quiebra la lógica democrática” para las instituciones educativas.

“Es preocupante la injerencia excesiva del Ejecutivo, en este caso para tener una figura no electa como cabeza del Consejo con una designación permanente del MEC en la presidencia del Cones, esto sería el quiebre de la lógica democrática en las instituciones educativas”, apuntó Jesús Armoa, alumno de la Universidad Nacional del Este (UNE).

El proyecto, que tiene media sanción en el Senado y se tratará la semana que viene en Diputados, propone la modificación de los artículos 7 y 15 de la Ley de Educación Superior.

El artículo 7 establece actualmente que el Cones es el “órgano responsable de proponer y coordinar políticas para la educación terciaria”. Con la modificación de normativa, el Cones pasará a ser “órgano consultivo”.

Cones: Presidencia eterna del MEC es la más cuestionada

El cambio del artículo 15 fue el más cuestionado en la audiencia pública, organizada por el diputado Raúl Benítez (Alianza Encuentro Nacional). En la actualidad, este punto establece que el Cones elegirá a su presidente a través del voto secreto entre sus integrantes, pero con la modificación, el ministro de Educación o alguien designado por éste, ocupará la presidencia del Consejo de forma permanente.

Los representantes de estudiantes, docentes y rectores de universidades nacionales rechazaron estas modificaciones y apuntaron al viceministro de Educación Superior, que además preside del Cones, Federico Mora, por no propiciar mayor debate de la normativa.

Mora, en cambio, defendió estos cambios asegurando que la condición de órgano consultivo es la que corresponde, al igual que funciona el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), donde el rector de todo el sistema educativo es el MEC, según la Carta Orgánica de la cartera.

“En cuanto a la presidencia nosotros planteamos en la reglamentación conformar una terna para la elección del titular del Cones”, dijo. No obstante, será el ministro de Educación quien elija al titular de entre los candidatos de la terna.

Universidades nacionales plantean revisar toda la ley que rige al sector

Las universidades nacionales plantearon a los diputados que en lugar de cambiar estos dos artículos -cuyo efecto temen que sea socavar con la autonomía universitaria-, que se analicen todos los artículos de la Ley 4.995/13.

“Nosotros estamos de acuerdo con que se analice toda la ley y no solo esto que plantea Mora y el Ejecutivo”, reclamó Tony Aceval, alumna del Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA).

Durante el debate, agregó que “los estudiantes estamos siendo relegados de los proyectos porque no tienen en cuenta nuestras voces”.

En conversación con ABC Cardinal, el rector de la UNE, Osvaldo Caballero, resumió: “No discutimos que el ministro sea la autoridad, lo que queremos saber es si el Cones seguiría existiendo, y si de manera unipersonal el que represente al ministro podría tener la potestad de habilitar o no a una universidad. El Cones emitiría dictámenes que no serían vinculantes”.

Universidad Leonardo Da Vinci: rector molesto con estudiantes por usar término “universidades garaje”

Algunos rectores de universidades privadas se molestaron durante la audiencia pública con estudiantes que utilizaron el término “universidades de garaje” para criticar, entre otras cosas, la supuesta venta de títulos que se investiga en el caso de los parlamentarios como los diputados cartistas Hernán Rivas y Orlando Árevalo.

El rector que se mostró más ofendido sobre el asunto fue Whashington Torreani, rector y propietario de la Universidad Leonardo Da Vinci, de donde es egresado, el diputado Orlando Arévalo (ANR- cartista).

“Me molesta, y esto lo digo a modo particular, cuando alguien dice universidades garaje, maldita frase acuñada por un presidente del Cones que ya no está más”, apuntó Torreani. Se refirió al rector de la Universidad Católica, Narciso Velázquez, quien también se opone a los cambios en la Ley 4.995.

Torreani manifestó que las universidades privadas están de acuerdo con el MEC debido al manejo del Cones en los últimos 10 años. “Guardaban nuestros proyectos por 2 años y aprobaban carreras en 12 días”, denunció.