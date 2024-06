Luego de denuncias reparan caminos en zona de Humaitá

Numerosos turistas que durante el feriado largo visitaron el Ñeembucú, denunciaron la falta de un camino de todo tiempo entre la ciudad de Pilar y Humaitá, así como de otros sitios históricos del duodécimo departamento. Estos lugares son considerados muy importantes por la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible del Congreso Nacional, pero se encuentran abandonados por las autoridades departamentales y nacionales.

La denuncia de los turistas apuntó directamente al vicepresidente de la República, el pilarense Pedro Alliana Rodríguez, por no dar prioridad a su departamento, lleno de historia. En la zona se desarrolló la mayor parte de la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870).

Recién desde ayer, maquinaria de la gobernación y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), de manera coordinada iniciaron los trabajos de reparación de caminos desde Paso de Patria hasta Humaitá.

Según el jefe del Distrito N° 12 del MOPC, Ing. Pedro Cantero, los trabajos de reparación se iniciaron en el tramo Pilar-Boquerón-Humaitá en un frente y, por otra parte, desde Paso de Patria-Tuyucué-Humaitá. “Estamos trabajando desplegando nuestra maquinaria en la zona”, indicó.

Intransitable

Pobladores de Piretú Cué y otras compañías vecinas, como Tacuara’í, Punta Diamante y San Jorge del distrito de Tacuaras, se quejan de que hasta el momento las autoridades no han enviado ninguna maquinaria a la zona para arreglar los caminos. El municipio se encuentra semiaislado desde hace más de dos meses.

Raúl Alejandro Báez, poblador de Piretú Cué, señaló que las condiciones de los caminos no han mejorado en absoluto. “Desde Paso Vial a Piretú Cué hice en cinco horas; me quedé atrapado en el agua, le pagué a una persona con tractor para que me sacara del lugar, es triste nuestra situación. Si uno está enfermo no puede salir del lugar para ir a un hospital”, relató.

Dijo que los trabajos de reparación de caminos son solo parches o maquillajes. “Desde Yaguarón están haciendo un trabajo a medias, solo parches hacen, maquillan el trabajo, porque no alzan el terraplén. Los operarios trabajan martes y miércoles y después ya no trabajan porque no tienen combustibles, dicen, y así es imposible avanzar”, indicó.

”Nuestra gente se ha unido y están desaguando los caminos con ayuda de una retroexcavadora, pero necesitamos allí una maquinaria grande para que puedan continuar con los trabajos”, subrayó.”

Raúl Alejandro Báez mencionó que las personas sacan sus animales hasta la ruta PY04 y llegan en tres días a caballo. “La gente saca sus animales para venderlos y tardan tres días en llegar a caballo hasta la ruta PY04, donde aguarda el transganado”, explicó.

Recordó que desde hace tiempo no se arreglan los caminos en esa zona. “Hace cinco o más años que no se arregla el camino; desde diciembre estamos con este problema (de semi aislamiento)”, afirmó.

Recordó que en enero pasado suspendieron una manifestación para reclamar la reparación de los caminos y puentes. El gobernador del Ñeembucú, Victor Hugo Fornerón(ANR), apareció sorpresivamente en el lugar pidiendo que no hagan la medida de protesta, ya que él se encargaría de mejorar el trayecto, “pero que la realidad está a la vista”, lamentó.

“En enero íbamos a manifestarnos y se presentó el gobernador Víctor Hugo Fornerón (ANR) y nos pidió que no hagamos la manifestación, que él iba a mejorar el camino, le creímos, pero nos mintió, hasta ahora”, subrayó Báez.