Judas Kái: estos son los “protagonistas” del 2024

Los trabajadores del Paseo de los Yuyos siempre son conocidos como los principales vendedores de los Judas Kái de cada año. Y también son constantemente amenazados para que retiren los rostros de los políticos de los muñecos.

Este año, el más vendido es el intendente de Asunción, pero también hay una lista de otros “protragonistas” de temporada de San Juan. Los más vendidos son:

Óscar “Nenecho” Rodríguez

El senador Javier “Chaqueñito” Vera

El diputado Yamil Esgaib

El senador Bachi Núñez, con guantes de boxeo

El fiscal General del Estado Emiliano Rolón

Los muñecos de San Juan tienen un costo de G. 100.000, sin importar de quién sea el rostro, y están rellenos con materiales de fácil combustión.

Respuesta a las amenazas: “vamos a traer más”

Por segundo año consecutivo, trabajadores del mercado fueron amenazados para sacar el rostro impreso de Nenecho en los muñecos.

Luis Alberto Torres, uno de los vendedores, contó que un funcionario le dijo que va a tener problemas si no lo hace, pero que él no sabe qué cargo tiene. “No voy a sacar, más voy a poner, le dije luego que no iba a sacar, cada año luego el director se toma contra nosotros”, cuestionó.

Señaló que si el intendente no desea ser el Judas Kái, debe hacer bien su trabajo. “Se dice que comió G. 500.000 millones, entonces no debe esconderse, debe poner la cara”, enfatizó.

Por otra parte, aseguró que cuando hizo frío ellos pidieron colchones para quienes se quedan a dormir, pero el director del Mercado 4 negó que ellos pasaran la noche allí, pese a que siempre hay personas que se quedan.