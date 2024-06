IPS no presentará reforma hasta lograr acuerdo con jubilados y asegurados, afirmó Halley

La reunión de representantes de asegurados y jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) se llevó a cabo esta tarde mientras una gran cantidad de personas participaba de una manifestación pacífica frente a la caja central de la previsional.

Eduardo Aguayo, representante de los asegurados del IPS, indicó que en la primera reunión de la mesa de trabajo las autoridades de IPS se comprometieron a cumplir con la provisión de determinados medicamentos oncológicos que se encuentran en falta para este jueves, tanto en el Hospital Central como en otros centros.

“Se logró que este tiempo de gracia, de promoción que le llaman ellos y que consiste en 60 días para que las empresas se pongan al día, ellos asumen que luego de ese tiempo denunciarán y publicarán cuáles son las empresas que adeudan a la Previsional, pero siguen descontando a sus empleados”, comentó sobre los casos en que los empresarios adeudan a IPS en concepto del seguro social.

Para mañana jueves quedó pendiente una reunión con el director jurídico José González para abordar la denuncia contra la empresa Guardián S.A. y que IPS medie para que se ponga al día con la deuda.

Presidente de IPS no presentará reforma hasta lograr acuerdo

Pedro Halley afirmó que el presidente de IPS, Jorge Britez, se comprometió en garantizar el pago del décimo tercer salario (aguinaldo) para fin de año. Los jubilados solicitan que se contemple dentro del presupuesto.

“Ellos dicen que finalmente depende del Ministerio de Economía para que la solicitud de ampliación del presupuesto esté garantizada”, señaló.

Además, se comprometió a no presentar el proyecto de reforma hasta no llegar a un acuerdo y consenso con los asegurados y jubilados, según dijo Halley.

“Este proyecto de ley, nos dijo el presidente, aún no se presentó y no se va a presentar hasta se acuerde con nosotros su contenido. Ese proyecto de ley que abre el seguro de salud a la población no aportante”, aseguró. Comprometió en acudir a todas las reuniones de la mesa de trabajo hasta conseguir todo lo propuesto.