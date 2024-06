Exámenes de IPS determinarán si una persona es apta para un empleo, confirma ministra

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, defendió los exámenes de admisión y aptitud a los trabajadores antes de ingresar al seguro de IPS. Sin embargo, confirmó que se podrá determinar si una persona es apta o no para un puesto laboral, en caso de que tengan patología de base. Puso como ejemplo que alguien con problemas cardíacos no puede ser obrero y dijo que no es discriminación, pues no negarán el acceso a cargos administrativos.