¿La qué de la soberanía?: taparon parte de la “R” en un flyer del MOPC y se desató la burla en redes

El MOPC promociona desde hace unos meses la “Ruta de la Soberanía”, una obra cuyo costo es alrededor de US$ 200 millones de un préstamo y tendrá una extensión aproximada de 200 kilómetros.

El tramo integra las ciudades de Pedro Juan Caballero, Capitán Bado, Itanará e Ypejhú, de los departamentos de Amambay y Canindeyú, respectivamente, según destacan medios del gobierno. La misma tendrá la denominación ruta PY17.

Sin embargo, en uno de los flyers que compartieron y después aparentemente borraron, el diseño de las letras hizo que una parte de la “S” de la palabra “Soberanía” tape una parte de la letra “R” de “Ruta”.

Esto generó una reacción por parte de los internautas que se percataron del diseño, quienes compartieron el flyer y criticaron al MOPC.

Reacción de internautas al flyer del MOPC

Algunos de los internautas criticaron principalmente la cantidad de filtros que debe pasar muchas veces un diseño, considerando la cantidad de funcionarios y que pese a eso, nadie se percató de lo ocurrido, sino después de las críticas.

“El MOPC hizo un logo en el que, a la palabra RUTA le taparon la patita derecha a la R, cambiando el significado. Si un logo no tienen capacidad de diseñar, no me quiero imaginar cómo harán los planos. Gracias Santiago Peña por estos momentos de mediocridad hilarante”, escribió Guillermo Ferreiro en su cuenta de X.

“El que diseñó tiene razón, “puta soberanía” o RUTA DE LA MERCANCÍA????”, escribió el ingeniero José Luis Balmelli en su cuenta de X.