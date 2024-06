Vendedoras de la Playa de Areguá denuncian violencia y persecución de la Municipalidad

Norma Salinas, una de las afectadas de la Playa Municipal de Areguá relató que el miércoles pasado tres vendedoras fueron desalojadas sin previo aviso ni notificación formal. “Nos encontramos con la desagradable sorpresa de que nuestras cosas habían sido sacadas de las casillas”, dijo.

“Había aparecido una notificación en mayo, sin firma, pero en la Municipalidad nos dijeron que todo estaba bien y que se comunicarían con nosotros, lo cual nunca ocurrió”, explicó.

Según la vendedora, el conflicto comenzó a finales del año pasado cuando las vendedoras empezaron a limpiar la playa, debido a la inacción de la Municipalidad. “Este ensañamiento comenzó cuando nos organizamos para limpiar la playa y publicamos nuestros esfuerzos en redes sociales. A la Municipalidad no le gustó y nos pidió que dejáramos de hacer las publicaciones; ahí empezó la persecución”, relató.

La representante de la Defensoría del Pueblo, Ingrid Fleytas, dijo que se han agotado todas las instancias administrativas para que la Municipalidad de Areguá reintegre a las mujeres a sus puestos de trabajo. “Hemos derivado las denuncias por violencia contra la mujer al Juzgado de Paz de Areguá, que resolvió que no existió ninguna violencia institucional. Sin embargo, esta decisión fue apelada y está pendiente de resolución”.

Florentina Torres, coordinadora Departamental del Ministerio de la Niñez, mencionó que las vendedoras no han vuelto a acudir al ministerio. “Hablamos en dos ocasiones con las familias afectadas y les proporcionamos una planilla para confirmar sus datos y ser incluidos en programas sociales del ministerio. Hasta ahora no he recibido respuesta de las madres, pero el ofrecimiento sigue vigente”.

Desde la Municipalidad de Areguá hablan de situación conflictiva

En la Municipalidad de Areguá indicaron que la situación es conflictiva porque un grupo de vendedoras fue sancionado en enero por inconductas no especificadas. “Se les dio un plazo para adecuarse a las directrices de la Municipalidad, pero no lo hicieron. En febrero se ordenó la desocupación de sus casillas y ellas no quieren acatar”, indicó la fuente que prefirió el anonimato “porque es el jefe comunal es quien debe hablar al respecto”.

Intentamos obtener la versión del intendente, Humberto Denis Torres (colorado cartista), pero no tuvimos retorno de su parte.