Nenecho llevó al límite a la municipalidad: debe G. 817 mil millones en bonos

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista) llevó a la Municipalidad de Asunción a un endeudamiento por G. 817 mil millones solo en bonos. Este dinero ya no está en las cuentas y demasiadas obras para las que fueron emitidos los bonos, no fueron ejecutadas. A esto se suman los intereses a largo plazo, por G. 857 mil millones, y los préstamos de déficit de caja, que no tienen cómo pagar.