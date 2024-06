Director jurídico de la Municipalidad “no estaba enterado” de que Nenecho se comprometió a rendir cuentas hoy

El director jurídico de Municipalidad de Asunción, Benito Torres, dijo a ABC Color que no sabía que el intendente se había comprometido a responder hoy ante Diputados el pedido de informe sobre el uso de recursos de la Comuna.

Además de decir que particularmente no estaba enterado, reiteró en su argumentación que no cometieron ningún acto irregular y que todos los datos contables que se necesitan figuran en información pública.

Afirmó que la solicitud del concejal Álvaro Grau (Patria Querida) fue respondida en tiempo y forma y que quedan tres puntos pendientes que por “picardía procesal”, el edil amplió en su amparo, y que también responderán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea: Concejales de Asunción admiten crisis financiera y convocan a Nenecho

“No tenemos inconvenientes en ir informando”

“Prueba de ello es que no apelamos, pese a mi opinión personal (no está de acuerdo) no tenemos inconvenientes en ir informando en la medida que se requiera”, expresó el asesor jurídico.

Añadió que a pesar de que lo que se está pidiendo “guste o no”, fue aprobado por la Junta Municipal, y una vez que esté aprobado, es “un acto irrevocable”.

El siguiente acto jurídico es que la Contraloría haga un estudio del ejercicio fiscal.

Aseguró que “se demuestra claramente que no existe faltante, el mismo balance lo revela”.

“Podemos discutir dónde debería estar el dinero, eso es algo contable”, añadió Benito Torres.

Lea más: Nenecho estaría planificando otro millonario préstamo

Desconoce compromiso del intendente para hoy

Insistió en que desconoce las declaraciones que brindó el intendente en las que se comprometió a entregar un informe este jueves, pero comentó que probablemente el área administrativa de la Municipalidad entregaría esos datos.

Recordemos que durante un acto público en el barrio Sajonia de Asunción, el intendente de Asunción se comprometió a que este jueves rendiría cuentas sobre las grandes interrogantes que se tienen con respecto los movimientos bancarios realizados con dinero obtenido con la colocación de bonos en el mercado de valores.