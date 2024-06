Mirador de Ita Pyta Punta ya no puede ser mirador; Nenecho emitió bonos en vano

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), demostró una pésima gestión en obras, ya que estas no se hacen, necesitan ampliaciones o se retrasan por años. Tal es el caso del mirador Ita Pyta Punta, que ahora resulta ya no podrá ser refaccionado por ser considerado patrimonio paisajístico, pero bonos para la obra, por G. 6.000 millones, ya se habían emitido en 2021. El intendente no hizo estudios previos básicos que arrojaran ese dato.