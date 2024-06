Nenecho dice que rematará casas de asuncenos para reponer dinero, pero no detalla qué hizo con bonos

Tras ser convocado, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) y su equipo de gabinete acudió ayer a la sesión ordinaria de la Junta Municipal. Se esperaba que expliquen en qué se utilizaron los G. 500.000 millones en bonos emitidos para obras, que fueron desviados de las cuentas bancarias municipales, pero durante 5 horas de reunión, no lo hicieron.

Rodríguez afirmó que el dinero no fue desviado y que él “no es un delincuente”, pero aceptó que el dinero fue usado en otros rubros, alegando una cuenta única municipal. “Aquí no se esfumó 500.000 millones, no se desvió”, dijo.

Señaló que la municipalidad “no dejó de invertir en obras, no dejó de prestar servicios a la ciudadanía, no dejó de pagar deudas de administraciones anteriores o las nuestras, no dejamos de pagar a ningún proveedor, no dejamos de cobrar un solo mes, intendente, concejales o funcionarios”.

Concejales llenaron al equipo técnico de preguntas, que no fueron respondidas en su totalidad. Dentro de la exposición, finalmente se conoció el estado de las obras prometidas por cada uno de los bonos emitidos. Doce no se ejecutaron.

¿Y los G. 500.000 millones? Las 12 obras que Nenecho no realizó

De los bonos G6 (2020) no se hizo la adquisición de iluminación para la Dirección General de Desarrollo Urbano por G. 4.995 millones. En la reunión dijeron que, supuestamente, tras casi cuatro años. ahora pretenden usar el dinero para la obra del mirador de Ita Pyta Punta. El monto ya no aparece en las cuentas.

En los bonos G7 (2021), el desagüe Molas López sigue sin terminarse, así como las avenidas Fernando de la Mora y Carlos A. López. Las tres obras tienen atrasos de más de un año. El arreglo de la calle María Felicidad González no se realizó hasta ahora, pese a que habían G. 1.034 millones. Tampoco comenzó la remoción y reposición de pavimento empedrado por G. 15.000 millones.

La red de protección de incendios por G. 14. 542 millones para el Mercado 4 no fue hecha y recién están elaborando el Pliego de Bases y Condiciones (G7). A esto se suman unos G. 18.000 millones que eran para la terminal de buses y G. 6.000 millones para el mirador de Ita Pyta Punta. Ninguno de los dos fondos fue ejecutado en las obras.

De los bonos G8, que constaban de G. 360.000 millones, solo se utilizó el 20% para pagar el adelanto de dos obras. Las otras seis nunca se iniciaron. Se trata de un total ocho desagües pluviales.

Nenecho rematará casas de morosos

El intendente fue cuestionado por la concejala Fiorella Forestieri (PLRA) sobre cómo repondrá el dinero de los bonos que ya ha utilizado en otros rubros. Respondió que subirán la recaudación cobrando a morosos. Dijo que la garantía para que los impuestos se abonen, es la propiedad.

“No queda otra. Esos bienes que garantizan el pago a esos tributos, deberán ser embargados o rematados”, dijo Nenecho, en referencia a que están notificando a todos los morosos de impuestos municipales de Asunción. La acción demuestra nuevamente la crisis financiera

Concejales pidieron detalle del destino de los fondos

Durante la sesión ordinaria, la concejala Rosanna Rolón (ANR) insistió en que el intendente no explicó en qué se utilizaron los G. 500.000 millones en bonos.

Por otra parte, criticó: “Las grandes obras que estás haciendo intendente, son las que ya estaban en el 2019″, refirió sobre la Estación de Buses de Asunción, cuya obra inició en el periodo de Mario Ferreiro, y el desagüe Molas López.

También indicó Rolón que no puede entender por qué no se ha realizado la obra del mirador Ita Pyta Punta. Dijo que recién ahora se empiezan a mover desde la Intendencia, tras el escándalo sobre dónde esta el dinero de los bonos. Por otra parte, cuestionó: “¿Se van a pedir nuevos bonos? Hay un plan de acción para cobro, un ataque al contribuyente, pero también debe haber una estrategia financiera”.

Pablo Callizo (PPQ) hizo referencia a la obra de construcción de las veredas de la calle Morquio, que se espera desde el 2017. Dijo que es un trabajo muy importante, ya que hay niños y jóvenes con discapacidad visual que deben caminar por esas calles para llegar a su escuela. La obra no fue hecha, pese a que se tenía el dinero. Por otra parte, insistió en que la Intendencia responda si se usó o no el dinero de los bonos G8 (G. 360.000 millones) para gastos corrientes.

Nenecho no informó cambios a la Superintendencia de Valores, criticó Grau

El concejal Álvaro Grau (PPQ) leyó durante la sesión la ordenanza de la cuenta única. Mostró que en el artículo 11 dicta que son las deudas a corto plazo las que podrán usarse dentro de ellas. Por otra parte, recordó que tanto la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Administración Financiera no permiten el uso de los bonos para gastos corrientes,

Cuestionó que ninguno de los desvíos que se realizaron se informó en la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay ni a las calificadoras, tal como lo exige el Reglamento General del Mercado de valores.

“Nosotros, lo que necesitamos es la trazabilidad del dinero de los bonos”, sentenció. Agregó que la Intendencia debe poder responder con documentación en qué se utilizó cada bono y si ese destino final concuerda con lo que se afirmó en el prospecto a la hora de emitir los bonos.

La concejala Paulina Serrano (PPQ) preguntó cuáles son las metas en montos y plazos de los ingresos que se piensan tener.

A su vez, el concejal Javier Pintos (ANR) indicó que hay un aumento en el déficit temporal de caja que muestra una gestión ineficiente de la Intendencia municipal.

Asimismo, la edil Fiorella Forestieri (PLRA) lamentó que la explicación desde la Intendencia se realice recién ahora, luego de que la institución se viera afectada en su imagen.

Augusto Wagner (PLRA) dijo que el plan de recaudación que se presentó no tiene un cronograma. Pidió que la Intendencia remita en un plan no menor a 30 días.

Nenecho debe detallar en qué se usaron los bonos, dice presidente de la Junta

Finalmente, Cesar “Ceres” Escobar (ANR), presidente de la Junta Municipal, dijo que se debe transitar juntos la crisis, la Junta y la Intendencia. “Ya es hora de que ordenen y puedan coincidir en los fundamentos y nos pueden ahorrar bastante dolor de cabeza (...) Toda declaración para esta Junta siempre fue extraoficial y a partir de hoy tenemos declaraciones oficiales”, dijo, refiriéndose a los directores municipales.

Volvió a insistir en que deberían de explicar de manera detallada y discriminada en qué se utilizaron los bonos, lo que daría “paz” a todos. Pidió que se responda por escrito todo lo cuestionado por los ediles.

Intendente de Asunción no respondió a diputados

La diputada Johanna Ortega (PPS), denunció que el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, respondió de manera incompleta ayer a los pedidos de informes de la Cámara de Diputados, ya que no envió lo solicitado por los legisladores respecto al desvío de G. 500.000 millones. “Nos quiere tomar el pelo”, apuntó.

“Remitieron lo mismo que a la Contraloría”, dijo. Asimismo, Nenecho pidió una prórroga de diez días para responder los datos que faltan, lo que debe ser analizado.