A Ultranza: Von Zastrow, el primero de los cinco condenados en recuperar su libertad

A través de su AI N° 142 la jueza de Ejecución Penal en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, Sandra Noelia Kirchhofer González, dio cumplimiento al AI N° 142 del Tribunal de Apelación y otorgó una salida procesal al condenado por el caso A Ultranza: Job Von Zastrow Masi, quien este lunes, tras cumplir con algunas diligencias tuvo su inmediata libertad.

La magistrada convocó para las 11:00 a Von Zastrow para que firme las reglas de conducta que deberá cumplir durante el periodo de prueba de 2 años, a partir del 28 de junio de 2024 hasta el 28 de junio de 2026. Para ello se designó como asesor a prueba al abogado Roque Alberto Valiente Sanguina, quien deberá informar al juzgado mensualmente.

Por el tiempo, Von Zastrow está obligado a hacer una donación cada seis meses, -la primera en el plazo de 10 días- de una computadora, con procesador Intel Core i3-10305 (4 Cores/8MB/8T/3.8GHz to 4.5GHz/65W), memoria: 8GB (1x8GB) DDR4 non ECC memory, Video: AMD Radeon 550 2GB LP (DP/DP), Sistema Operativo: Windows 10 Pro English, French, Spanish, Teclado: Dell KB216 Wired Keyboard, Spanish, Mouse: Black Dell MS116 Wired Lector: 8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive, Wireless: Qualcomm QCA9377 Dual-band 1x1 802.11ac, Wireless with MU-MIMO+ Bluetooth 5.0, System Power Cord (Philipine/TH/US), SERI Guide (English/Spanish), Quick Setup Guide 7090 SFF” y 1 DELL 19 MONITOR – E1920H, 45 cm (18.5″) con descripción: “Cable Power, Cable Display Port, Tapa, Base Soporte y Manual” , ante la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal N° 4.

También dispuso la obligación de seguir tratamiento psicológico con profesional psicólogo de la Oficina de Apoyo a los Juzgados de Ejecución, conforme necesidad y lo dispuesto por el profesional, debiendo los profesionales informar mensualmente.

Otras disposiciónes dictadas a Von Zastrow

La jueza Kirchhofer también estableció la obligación a Job Von Zastrow de comparecer ante la Secretaria del Juzgado, entre los primeros 10 días de forma trimestral a los efectos de firmar la planilla de comparecencia; y presentar un certificado de trabajo en el plazo de 30 días y luego en forma trimestral.

Von Zastrow también tiene la prohibición de permanecer en la vía pública en el horario comprendido entre las 23:00 y 05:00 , así como consumir bebidas alcohólicas, ni estupefacientes en la vía pública; de salir del país sin autorización judicial, y de residir en la vivienda denunciada, ubicada en Loma Merlo, de Luque.

La jueza Penal de Ejecución estableció una en la presente causa por valor de G. 500.000.000 que podrá ser cubierta con dinero o bienes suficientes; y también, una fianza personal del Abg. Roque Valiente, hasta cubrir la suma de G. 500.000.00 bajo los requisitos de la declaración Jurada, debiendo protocolizarse la fianza por Secretaria.

Cinco fueron condenados en febrero

A través de las Sentencia Definitiva (SD) N° 1 del 2 de febrero de 2024, la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, a través del procedimiento abreviado condenó a Irma Vergara, Tadeo González, Diego Cubas, Job Von Zastrow y Liz Fabiola Taboada. Esto tras finalizar la audiencia prelimnar del caso A Ultranza que inició el 12 de setiembre de 2023.

La pena más alta, de 3 años y 6 meses, fue para Liz Fabiola Taboada Gamarra, esposa del supuesto narcopiloto prófugo Gilberto Sandoval. Esta mujer compurgará en su totalidad el 2 de agosto de 2025, con derecho a solicitar su libertad condicional desde el 22 de junio de 2024.

Los pilotos Job Von Zastrow y Diego Cubas Jordan fueron sentenciados a 3 años y a 2 años y 6 meses de cárcel, en ese orden. A través del AI N° 54 la jueza Kirchhofer aclaró que Cubas, compurgará la totalidad de su pena en fecha 15 de setiembre de 2024, y tras cumplir la mitad de la pena el 15 de junio de 2023, podría solicitar su libertad condicional en fecha 15 de noviembre de 2023, cosa que hizo pero le fue negada.

En tanto que Von Zastrow, quien desde hoy está en libertad bajo reglas de conducta, compurgará la totalidad de su pena en fecha 22 de febrero de 2025, la mitad de la pena la cumplió en fecha 22 de agosto de 2023 y podrá solicitar su libertad condicional en fecha 22 de febrero de 2024.

Por su parte Tadeo González Zárate e Irma Vergara, accionistas de la firma Total Cars, fueron condenados 2 años y 6 meses de prisión.

Participación de Job Von Zastrow

Siempre según datos de la Fiscalía, el 19 de noviembre de 2018, Von Zastrow adquirió con ayuda de Vicente Ramón Leiva, la aeronave con matrícula ZP-BKT, de la marca Beechcraft, modelo B58, por valor de US$ 115.000. Luego, el 18 de diciembre de 2020, la vendió a Gilberto Sandoval, otra vez por medio de Vicente Leiva; pero, en el acto jurídico de compraventa, ante escribanía, se hicieron constar los datos del acusado José Enrique Gamarra y que la venta fue por valor de G. 560.000.000.

De la ganancia obtenida por la venta, Zastrow le pagó a Leiva la suma de G. 200.000.000, por la parte que le correspondía, mientras que el condenado usó su parte y el 28 de enero de 2021 compró la aeronave Beechcraft con matrícula ZP-BWN, por valor de US$ 120.000.

El 30 de agosto de 2021, Job Von Zastrow le vendió a Gilberto Sandoval, otra vez por medio de José Gamarra, el vehículo Toyota Hilux, con matrícula AABN606, por valor de US$ 45.000; y el 17 de septiembre de 2021, adquirió una camioneta Chevrolet Silverado, con matrícula AAIA 228, por valor de US$ 68.000.

Von Zastrow Masi se dedicó a proveer los medios de transportes necesarios a uno de los integrantes más relevantes de la organización, como la aeronave con matrícula ZP-BKT, la cual fue utilizada para trasladar a Sebastián Marset, Diego Marset, Mauro Garcia Troche, Reina Mercedes Duarte, Alberto Koube Ayala, Tadeo González, Alexis González, Irma Vergara, etc.