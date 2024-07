Silvio Pettirossi: Si no se corrigen las falencias, las aerolíneas “se irán”, advierten

El vicepresidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Ceferino Farías, dijo en contacto con ABC Cardinal que son verídicas las denuncias hechas por aerolíneas, acerca de las deficiencias estructurales del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

El exfuncionario, quien en su momento fue vicepresidente del consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), entidad que regula la seguridad de todos los aeropuertos, recordó que desde el año 2009 al 2017 nuestra plataforma aeroportuaria había recibido buenas calificaciones de parte de este ente regulador, alcanzando incluso un 78% en buenas prácticas.

Lamentó que posteriormente, con las siguientes administraciones, la calificación fue bajando, debido a que aumentaron las deficiencias en materia de infraestructura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Enfatizó que cuando no existe seguridad aeroportuaria, ninguna aerolínea se arriesga a despegar y volar en este aeropuerto.

Lea: Silvio Pettirossi: todos los reclamos están atendidos, según Dinac

Aerolíneas reclaman graves deficiencias en seguridad

Los reclamos presentados por todas las aerolíneas que trabajan en el Silvio Pettirossi tienen que ver con problemas de conexión defectuosa, fluctuaciones de voltaje, mantenimiento deficiente, fallas en el estado de las cintas transportadoras de equipaje, servicios en tierra falentes, esquema desfasado, personal insuficiente, falta de equipamientos de protección, entre otras graves deficiencias.

El exfuncionario relató que los representantes de las líneas aéreas están preocupados porque deben brindar un servicio seguro, debido a que invierten bastante en la modernización de su flota.

Ante la búsqueda de excelencia de las aerolíneas, Farías destacó que es misión del aeropuerto prestar servicios complementarios en tierra. Aun así no descartó que las falencias de gestión sean graves.

Al consultarle si con estas deficiencias, podría darse un tirón de orejas de parte de la OACI, explicó que la mencionada organización tiene dos programas sobre seguridad, y que periódicamente realiza auditorías a todos los estados.

Lea más: Dinac espera definir detalles del “nuevo aeropuerto” para fin de año

Llegamos a tener altos porcentajes de cumplimiento

Una vez que terminan el control, elaboran un informe en el que observan irregularidades. El Estado recibe esos resultados y tiene un tiempo para presentar un plan de acción, así como medidas correctivas.

Detalló que en el 2009 nuestro país recibió por primera vez una evaluación sobre vigilancia de la seguridad operacional por parte de la OACI, y en esa ocasión, alcanzamos un 49% de cumplimiento.

Relató que las administraciones que le sufrieron cumplieron las observaciones hasta el 2017, cuando recibimos de la OACI el resultado de las medidas correctivas y habíamos alcanzado el 85%.

Según Ceferino Farías, de 2009 a 2017 nuestro aeropuerto era “uno de los mejores calificados de Sudamérica”.

“Lamentablemente quienes vinieron después se dejaron estar”, expresó, y añadió que la administración dejó de invertir y reconoció que el aeropuerto “se está cayendo”.

Más info: Varias corporaciones interesadas en invertir en el aeropuerto Silvio Pettirossi

“Lo que se necesita es modernizar”

Puntualizó que en 2009 firmó un convenio de cooperación con la OACI para que concreten proyectos de mejora, pero con los años hubo cambios de criterio de las nuevas autoridades.

“Yo quería modernizar el aeropuerto, pero los que siguieron dijeron que era mejor hacer una terminal nueva. Bienvenido sea un nuevo edificio pero lo que se necesita es modernizar”, opinó.

Advirtió, finalmente, que al no tener un aeropuerto en buenas condiciones, las líneas aéreas simplemente dejan de venir a un mercado que no ofrece seguridad, por tanto nuestra competitividad disminuye.

“Transporte aéreo es seguridad y excelencia; si no brindamos eso nadie va a venir a trabajar acá. El transporte aéreo es lo más importante para el desarrollo económico de un país. Se van a ir yendo“, recalcó.

Aerolínea demandó a Paraguay

Por último, contó que tenemos una demanda que en un principio era de US$ 8 millones y con los intereses de los años subió a US$ 20 millones, por parte de una empresa que levantó vuelo y tuvo que regresar porque no estaba en condiciones.

La empresa en cuestión reclama daños y perjuicios, pero según detalló Ceferino Farías, fue la aerolínea la que falló, pues solo tenía decreto del Poder Ejecutivo para ser taxi aéreo, es decir, transportar hasta 19 pasajeros.

Siempre según Farías, esta empresa abusó de la autorización que tenía y comenzó a operar como nave de gran porte, levantando 82 pasajeros sin certificación.

Fue por esto que la Dinac le suspendió y le pidió una tripulación en condiciones. En respuesta la aerolínea demandó a la Dinac a través de la Procuraduría.

Farías insiste en que la empresa no probó nada en su demanda, mientras que Dinac sí probó la irregularidad de la aerolínea.

Lo llamativo, contó Ceferino Farías, es que luego de ser señalados por su irregularidad, la aerolínea nunca más intentó volar.

En conclusión, el expresidente de la Dinac dijo que este tipo de empresas son “una asociación ilícita para delinquir y estafar al Estado utilizando como instrumento la Justicia”.