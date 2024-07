Docentes paran hoy y se movilizan contra carrera civil tras falta de acuerdo con el gobierno

Docentes suspenden las clases y se movilizan hoy y mañana, exigiendo ser excluidos del proyecto de ley de carrera civil. Ayer hubo varias reuniones, pero no llegaron a un acuerdo con el Gobierno sobre este punto. El ministro de Educación, Luis Ramírez, aseguró que el sector no está incluido en el proyecto. Los gremios dicen que podrían no volver a clases tras las vacaciones de invierno, que comienzan el lunes.