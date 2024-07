Santiago Peña: docentes y estudiantes aplazan la gestión en infraestructura escolar, en kits y en libros

El presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, aseguró que uno de los puntos más flojos en el informe de gestión que presentó ayer el presidente de la República, Santiago Peña, es la infraestructura escolar, por la carencia de obras nuevas.

“El gobierno está aplazado en materia de infraestructura escolar, no avanza en los proyectos que anunciaron y solo se inauguran obras del gobierno anterior”, apuntó el sindicalista.

Como en agosto del año pasado, Peña prometió de vuelta en su informe, nuevas aulas y refacciones en 316 instituciones educativas, a través de un acuerdo entre el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Ministerio de Obras Públicas (MOPC).

El convenio tiene a disposición, desde el año pasado, un fondo de US$ 125,2 millones de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para estas obras. Además, otros US$ 54,7 millones del Fondo de Excelencia. Sin embargo, en el marco del proyecto no se edificó una sola aula hasta la fecha.

Como un logro, Peña aseguró que en su gobierno se han construido 133 aulas nuevas en 118 locales escolares. Pero las necesidades en infraestructura, tanto reparación de clases, como en sanitarios y otras urgencias, son un reclamo cotidiano.

Santiago Peña se ufanó de Ñe’ẽry, pero cuestionan falencias y falta de materiales didácticos

El presidente de la República se ufanó también de la ejecución del programa de incentivo a la lectura Ñe’ẽry, pero la carencia de materiales didácticos y libros para el plan, también cuestionaron los docentes.

Ante las denuncias sobre la falta de inversión en este proyecto, que tiene un fondo de US$ 12 millones para su ejecución por parte del MEC, la FEP anunció que realizará un pedido de informe al ministro de Educación, Luis Ramírez.

Por otro lado, la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy) cuestiona la mala calidad de los libros que se entregan en los kits escolares. “Los libros de texto tienen ciertas deficiencias, por ejemplo, en el área de primaria vienen textos en código QR (para escanear). ¿Cómo un niño que ni tiene celular, puede hacer esto?”, cuestionó Sol Benítez, vocera de la Unepy.

Benítez remarcó que en el tercer ciclo y en la educación media, el contenido de los libros no se apega a la malla curricular, justamente en lengua y literatura. “Del primero al segundo curso no se usó este año, porque los docentes cuentan que no son acordes”, expresó. Peña se ufanó de entregar 3.327.000 de materiales didácticos.

Kits escolares: “hay grandes mentiras en el informe”, dice Unepy

Sol Benítez argumentó que para el gremio “hay grandes mentiras” en el informe de Peña. “Hasta ahora hay colegios donde los kits no llegaron para todos y siguen sin tener; además muchos paquetes no llegan en condiciones, eso ya es histórico”, agregó la estudiante.

Del informe cuestionaron igualmente que Peña habló de que los kits tuvieron más alcance en el 2024, pero según indicaron los jóvenes, no es así. “Tenemos colegios en Villa Oliva donde nunca hubo kit escolar, en Caazapá y el Chaco tampoco llegan a todos los centros “, dijo Benítez.