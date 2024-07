Juzgado insiste en proceso contra periodista de Guairá por coacción

El juez penal de garantías de Villarrica, Juan Antonio Ruiz Díaz Gamba, no hizo lugar al pedido de sobreseimiento provisional solicitado por la fiscala de Villarrica, Noelia Soto. El magistrado interina la causa contra la periodista. El expediente pasa ahora al fiscal adjunto de Guairá y Caazapá, Humberto Rosetti, para su ratificación o rectificación.

Lea más: “Censura sin pudor” a periodista guaireña tras denuncia de la intendenta de Yataity del Guairá

La periodista de Yataity, Mabel Portillo, fue imputada como sospechosa de una coacción a la intendenta de este distrito, Gloria Duarte (ANR), durante una manifestación frente a la Municipalidad el año pasado. La comunicadora afirma que solo cubría la protesta para el medio digital GuairaPress, para el que trabajaba en ese entonces.

Los manifestantes escracharon a la jefa comunal arrojando huevos y pirotecnia para evitar que saliera en una patrullera. Para el fiscal que investigó el caso, Martín Escalada, que la intendenta haya sido constreñida a salir a la calle se configura en el delito de coacción y hay seis manifestantes procesados por el caso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto a Mabel Portillo dijo que hay indicios de complicidad, ya que se ve en un video que hace un gesto con la mano y llama a los manifestantes cuando la intendenta salió del recinto municipal con acompañamiento de efectivos de la Policía Nacional.

A pedido del fiscal Escalada, el juez de Villarrica Marcelo Ramírez le impuso medidas alternativas a la prisión. Pero, el magistrado incluyó la prohibición de acercarse a la intendenta, lo que limita su trabajo de prensa, denunciaron el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y la Mesa de Protección a Periodistas.

Lea más: Juicio contra prensa es ejemplo de “censura indirecta” y “acoso judicial”, según analista

El fiscal Escalada había adelantado que iba a acusar, pero quedó fuera del caso al momento del requerimiento definitivo, al igual que el juez, ya que las denuncias públicas de los gremios de periodistas derivaron en la apertura de una investigación preliminar en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Además, Martín Escalada fue trasladado sorpresivamente a Caaguazú.

El expediente de Mabel Portillo y de los seis manifestantes se derivó en la unidad de la fiscala Noelia Soto, quien decidió plantear un sobreseimiento definitivo. Ayer, en la audiencia preliminar, el juez interino Ruiz Díaz dio trámite de oposición.

“El juez Ruiz Díaz se lavó las manos y tiró mi caso para que otro fiscal pueda tomar la decisión (...). Esa actitud no me sorprende porque yo hace poco cuando iba a cubrir un evento en donde iba a estar (la intendenta) Gloria, yo me fui junto al juez para preguntarle si me podía ir y qué iba a pasar si me iba. Y me explicó que no me vaya porque podía irme a la cárcel (...). Y también me explicó que él tenía demasiada presión política y que él no sabía qué hacer, pero que (el juez) Marcelo Ramírez hizo súper mal su trabajo”, mencionó Mabel Portillo.

Lea más: Cartista consigue censurar a periodista

La periodista guaireña tiene una línea crítica a la gestión de la intendenta Gloria Duarte. Y antes de ser denunciada por el caso de la manifestación, la jefa comunal había promovido una denuncia en por violencia telemática. En esa oportunidad el Juzgado de Paz de Yataity le impuso medidas usando la Ley N° 5.777 de Protección Integral a las Mujeres para prohibirle acercarse a la intendenta y hacer publicaciones referente a ella, limitando también su trabajo periodístico. Dichas medidas se levantaron semanas después, luego del pronunciamiento de gremios de prensa.

La comunicadora Mabel Portillo trabaja en medio alternativos y tiene una página de Facebook mediante la cual informa sobre hechos relevantes de Villarrica, Yataity y otros distritos del departamento Guairá.

Lea más: Intendenta de Yataity no rinde cuentas