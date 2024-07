Pacientes con cáncer indignados con decisión del INCAN de no prescribir medicamentos no disponibles

Juana Moreno, quien conversó con ABC Cardinal en representación de los pacientes con cáncer, recordó que la ley 6266 garantiza que el paciente oncológico debe recibir la medicación y estudios que necesita.

Consideran que más allá de la justificación que brindó el doctor Raúl Doria, director del INCAN, sostienen que no es la manera en que se debió haber procedido, pues hay una razón por la que los médicos tienen el criterio de prescribir medicamentos no disponibles de acuerdo a la necesidad particular de cada paciente.

Resaltó que de por sí es mucha la burocracia que soportan, y sumarle a eso más inconvenientes, no les garantiza que reciban su tratamiento en tiempo y forma.

Enviaron nota a la ministra

Le enviaron a la ministra una nota recordándole puntos importantes de la ley del cáncer y las funciones de INCAN, que es entidad rectora de Oncología.

Además le recordaron la importancia de actualizar el listado básico de medicamentos, considerando que la ciencia y tratamientos avanzan.

