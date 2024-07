Incan: prohibición de prescribir medicamentos sin autorización, es para poner orden y evitar recursos de amparo, dice director

El doctor Raúl Doria, director general del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), confirmó a ABC la veracidad de la Circular N° 17, en que se establece que los médicos del hospital oncológico ya no podrán prescribir fármacos o estudios complementarios que no se encuentran disponible en el establecimiento de salud.

Doria afirmó que es una disposición nueva y necesaria para poner orden y, evitar principalmente, los recursos de amparo.

“La circular es real, le tenemos que poner fecha de hoy. Se trata de poner pasos de aprobación; esto es exclusivo para medicamentos oncológicos y para pedidos de laboratorio, que en ambos casos no estén disponibles en el Incan”, sostuvo.

El médico explicó que a partir de la fecha, si un médico del hospital quiere prescribir un medicamento que no sea parte del listado de medicinas del hospital, primero tiene que solicitar y discutir con el jefe de servicio.

“Es para determinar que la receta es correcta y corresponde. El jefe de servicio tiene que solicitar al director general del Incan (Raún Doria) para que le de permiso para prescribir ese medicamento. Antes, los médicos prescribían medicamentos que no hay en el Incan y, que no hay inclusive en el país, sin ningún control”, aseguró Doria.

Disposición no es prohibición tajante, dice director médico

El director general del Incan aseguró que esta disposición no busca perjudicar al paciente, ya que si corresponde, dijo que cualquier fármaco podrá ser recetado y autorizado.

“Esto no quiere decir que vamos a evitar que los médicos puedan prescribir medicamentos que no están disponibles, si es que nos parece que corresponde la orden y prescripción del médico; solo va ser un control, ya no va ser un arco libre”, afirmó.

Consultado sobre si la disposición es a causa de los negociados que habitualmente se dan entre médicos y farmacéuticas, el médico no confirmó ni negó tal situación.

“No sé si hay o no eso (negociados con farmacéuticas), pero antes de esta resolución podían prescribir libremente sin pedir permiso a nadie y, prescribían medicamentos que nosotros no teníamos y después, por supuesto terminaba en recursos de amparo. Ahora no van a poder prescribir sin autorización”, afirmó.

Medicamentos hay todo, dice Doria

El director médico del hospital oncológico aseguró además, que actualmente disponen de todos los medicamentos y, que considerando la alta demanda de algunos fármacos, incluso se están realizando licitaciones de medicinas que no están en el listado básico.

“Tuvimos un problema interno con el Hospital Nacional de Itauguá y, no sé qué paso que por una mala información salieron en las redes sociales diciendo que no hay medicamentos y eso no es cierto. Todos los medicamentos que están justificados en la red oncológica nacional, nosotros estamos dando. Si ellos piden de más, no le damos si no está justificado”, dijo.

Doria agregó: “Tenemos licitación de todos los medicamentos. Hay una licitación que está saliendo ahora de medicamentos que incluso no están en listado básico, pero como hubo muchísimos recursos de amparo el año pasado, vamos a licitarlo. Tenemos cubiertos todos los medicamentos, no falta ningún medicamento, pero sí hay algunos que estamos restringiendo porque la provisión está restringida de parte de la farmacéutica”.

El director médico informó que el Incan tiene 64 fármacos oncológicos en el listado básico de medicamentos del Incan. “Hay medicamentos que los médicos del Incan suelen prescribir que incluso no están registrado en Paraguay; no había ningún control interno”, dijo Doria.

Estudios laboratoriales complejos, también deben tener autorización

En la Circula N° 17 se establece también que estudios complementarios también deben ser autorizados por el jefe de servicio y la Dirección General.

“Se trata de estudios de patología, estudios de laboratorio, no de diagnóstico. Hay estudios genéticos muy complejos que suele prescribir los médicos que no hay en el Incan, entonces le pone a todo el sistema en jaque porque no tenemos disponible. Los pacientes se quejan de que no pueden conseguirlo, porque son muy caros y en algunos casos termina también en recursos de amparo”, alegó.

Doria aseguró que todos los estudios laboratoriales que se necesitan para prescribir medicamentos que están en listado básico, están disponibles en el Incan.